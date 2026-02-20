Trump le responde a la Corte Suprema anunciando un nuevo arancel global del 10%

Desafiante, el presidente Donald Trump anunció este viernes 20 de febrero un nuevo arancel general del 10% tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.
El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.
Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.
El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.