Hallaron sin vida al niño indígena de 9 años que cayó de una garrucha al río Sucio, en Dabeiba, Antioquia

Trágico desenlace de la búsqueda del niño de nueve años que cayó de una garrucha al río Sucio, en Dabeiba, Occidente antioqueño. Después de más de 48 horas de labores, el personal del Dagrd y el Cuerpo de Bomberos de este municipio hallaron el cuerpo sin vida del menor, aguas abajo del sector del cual cayó cuando viajaba en este medio de transporte artesanal con su mamá y su hermano de 13 años.
Así lo confirmó el Dagrd en la mañana de este jueves, informando que “luego de una búsqueda por parte de Bomberos Dabeiba, la comunidad y nuestro equipo de plataformas tecnológicas aéreas, fue hallado sin vida el menor de nueve años que cayó al río Sucio de una garrucha privada usada para el desplazamiento de productos agrícolas”.
