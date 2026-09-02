En imágenes | Velatón por Michelle Dayana: así homenajearon a la niña en Antioquia

Con velas encendidas, camisetas blancas y oraciones, habitantes de distintos municipios de Antioquia se reunieron la noche del martes, 1 de septiembre, para recordar a Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña de 6 años encontrada sin vida tras permanecer desaparecida durante ocho días.
La velatón, convocada por la Gobernación de Antioquia, reunió a cientos de personas que llevaron una vela como muestra de solidaridad con la familia de la menor. En Envigado, el homenaje contó con la presencia del gobernador Andrés Julián Rendón, quien acompañó a los ciudadanos que se sumaron al acto de oración y memoria. En Buriticá, donde fue encontrada la niña, la comunidad participó masivamente.
En contexto: ¡Qué dolor! Hallaron muerta a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida una semana en Buriticá, Antioquia