Luz al final del túnel: Antioquia y Gobierno nacional acuerdan plan de aceleración para terminar vía del Toyo

El Túnel del Toyo y la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo entraron en una nueva etapa de trabajo con el objetivo de que el corredor pueda estar en operación entre septiembre y octubre de 2027.
El anuncio se conoció durante una visita a la obra realizada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y representantes del Gobierno Nacional, entre ellos la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quienes revisaron el avance de los trabajos y la instalación de los equipos electromecánicos que hacen falta para poner a funcionar el proyecto.
La visita también dejó un compromiso para acelerar las labores. El contratista encargado de esta parte del proyecto abrirá nuevos frentes de trabajo para avanzar con mayor velocidad y cumplir el cronograma planteado.
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La importancia de esta fase está en que tener terminada la obra civil no es suficiente para abrir el corredor. Los túneles requieren sistemas eléctricos, ventilación, comunicaciones, señalización, detección y atención de incendios, monitoreo y otros mecanismos que permitan que la circulación sea segura.