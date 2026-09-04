La carretera Medellín-Quibdó ya tiene cara después de 18 años y $2,2 billones: ¿cuándo la terminan?

Viajar entre Medellín y Quibdó dejó de ser una travesía de más de diez horas por una trocha que parecía más la carretera entre dos veredas olvidadas. Lograr que este corredor ya tenga forma y un avance del 62%, según Invías, ha sido costoso y demorado. Más de $2,2 billones se han destinado en contratos inconclusos que quedaron a medio camino durante 18 años.
Este corredor —que entre Ciudad Bolívar y Quibdó tiene 115 kilómetros— ha sido el más usado por décadas por los chocoanos que viajan a Medellín para hacer sus diligencias y hasta para sus tratamientos médicos. Sin embargo, sus usuarios han tenido que padecer los puntos críticos que han provocado graves accidentes con decenas de muertos durante décadas.
Durante un recorrido realizado por EL COLOMBIANO se constató que, aunque aún hay tres puntos en obra o pendientes de ejecución, la pavimentación de más de la mitad del corredor representa un alivio para los habitantes del Chocó, dada la importancia estratégica de la vía entre ambos departamentos.