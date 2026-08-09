Las 10 grandes obras de Antioquia en el radar para el nuevo gobierno de De la Espriella

Las más importantes apuestas de infraestructura de Antioquia se quedaron suspendidas en los últimos cuatro años. Pese a que los esfuerzos presupuestales de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y los concesionarios privados lograron mantener a flote grandes proyectos que ya venían andando, un gran paquete de obras que la región requiere con urgencia han estado en suspenso por no ser una prioridad para la Nación.
Los dos ejemplos más palpables de la falta de apoyo presupuestal desde el gobierno central fueron el Túnel del Toyo y el Metro Ligero de la 80, dos desarrollos que ya venían con contratos firmados desde la era Duque, pero que pasaron afugias en la era del expresidente Gustavo Petro por falta de recursos.
Mientras el primero logró rescatarse luego de que Antioquia y Medellín decidieran asumir los contratos que estaban en manos de la Nación, el segundo logró mantenerse a flote gracias a la organización de la Alcaldía y el Metro de Medellín para aprovechar los recursos locales y apalancarse en créditos con la banca privada.
Lea más: Los 4 pedidos clave de Antioquia al nuevo Gobierno Nacional
Terminada la era Petro, la región regresó su mirada a los proyectos que tuvo que engavetar y ahora está tocando la puerta del nuevo gobierno para ponerlos a andar.
Desde organizaciones gremiales como la Seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el ambiente es visto como positivo.
“La visión es optimista, encontramos un ambiente muy favorable para lo que se viene. Venimos trabajando con el grupo de empalme con la ministra Elsa Noguera, que nos da toda la confianza, que nos da toda la tranquilidad, con quien venimos revisando uno a uno proyectos estratégicos de infraestructura que por cualquier otra razón estaban con algún inconveniente o con algún obstáculo”, señaló Juan David Pérez, director ejecutivo de la CCI Antioquia.