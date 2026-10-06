Treinta capitales del país tienen “riesgo crítico” de acceso a servicios, dice informe sobre estado del sistema de salud

Las capitales de Colombia atendieron el llamado de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Colombia (Unips) y de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) para construir un panorama amplio sobre el estado del sistema de salud en esas zonas. Con base en esa información, se realizó un diagnóstico territorial que arrojó un dato alarmante: ninguna ciudad se ubicó en riesgo bajo o moderado.
El informe tuvo una cobertura del 100 %, pues las 31 secretarías de salud de cada capital (el archipiélago de San Andrés no fue incluido por ser una región insular) aportaron información y arrojaron un diagnóstico que muestra un escenario generalizado de presión sobre el sistema: el Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (ITRSS) obtuvo un promedio de 71 puntos sobre 100, con 15 ciudades en banda crítica y 16 en banda alta. Entre los principales hallazgos están el deterioro del acceso a servicios, las dificultades de las entidades promotoras de salud (EPS), la inestabilidad de la red prestadora (hospitales, clínicas y proveedores), los problemas de abastecimiento de medicamentos y la interrupción de tratamientos de alto costo.
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En ese sentido, los datos expuestos en el diagnóstico revelan que 30 de 31 capitales presentan riesgo alto o crítico en acceso a servicios; 27 reportan un aumento significativo de las barreras durante el último año; 87 de 197 EPS con presencia en las ciudades están bajo medidas especiales; 30 califican su red prestadora como inestable, deteriorada o en riesgo de colapso; 23 reportan dificultades críticas en el abastecimiento ambulatorio de medicamentos y 27 identifican la interrupción de tratamientos de alto costo como uno de los principales riesgos.
Además, 30 ciudades solicitan garantizar medicamentos y tecnologías de alto costo y sanear la cartera entre EPS e IPS.