No les importa nada: dos personas fueron grabadas en Itagüí tirando voladores desde una chiva en movimiento

Desde que comenzó la Navidad, prácticamente no ha pasado un día sin que se haga viral una forma diferente de desprecio por la vida propia y la ajena en Antioquia en medio de supuestos celebraciones de la temporada decembrina.

El nuevo caso ocurrió en vías de Itagüí, donde dos personas quedaron grabadas mientras sacaban el cuerpo por un costado de una chiva en movimiento para tirar voladores. No les importó nada, ni su propia integridad, ni mucho menos la de las personas que iban con ellos, ni las de los conductores y pasajeros que transitaban por el lugar. En el video se ve cómo los voladores salen disparados con una inclinación pronunciada, lo que sumado a su imprevisible detonación, pudo provocar una tragedia, dañarle no solo la Navidad sino la vida a otra u otras personas.

Viendo a irresponsables como estos dos sujetos, o los que han quedado grabados haciendo guerras de bengalas en Remedios y Rionegro, alterando el orden público y poniendo en riesgo a decenas de personas, se entiende por qué Antioquia es, por lejos, el departamento con más casos de lesionados por pólvora en el país, con 70 casos (547 a nivel nacional), un aumento de más del 7% frente a los 65 casos ocurridos hasta el 16 de diciembre de 2024.