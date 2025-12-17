x

No les importa nada: dos personas fueron grabadas en Itagüí tirando voladores desde una chiva en movimiento

Siguen apareciendo casos de irresponsables que ponen en riesgo decenas de vidas, mientras que lesionados por pólvora van en aumento.

  • En video alcanzó a registrar la detonación de dos voladores en una vía altamente concurrida. IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    En video alcanzó a registrar la detonación de dos voladores en una vía altamente concurrida. IMAGEN TOMADA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
17 de diciembre de 2025
bookmark

Desde que comenzó la Navidad, prácticamente no ha pasado un día sin que se haga viral una forma diferente de desprecio por la vida propia y la ajena en Antioquia en medio de supuestos celebraciones de la temporada decembrina.

El nuevo caso ocurrió en vías de Itagüí, donde dos personas quedaron grabadas mientras sacaban el cuerpo por un costado de una chiva en movimiento para tirar voladores. No les importó nada, ni su propia integridad, ni mucho menos la de las personas que iban con ellos, ni las de los conductores y pasajeros que transitaban por el lugar. En el video se ve cómo los voladores salen disparados con una inclinación pronunciada, lo que sumado a su imprevisible detonación, pudo provocar una tragedia, dañarle no solo la Navidad sino la vida a otra u otras personas.

Lea: Temporada de diciembre ya deja tres niños menores de dos años quemados en Medellín

Viendo a irresponsables como estos dos sujetos, o los que han quedado grabados haciendo guerras de bengalas en Remedios y Rionegro, alterando el orden público y poniendo en riesgo a decenas de personas, se entiende por qué Antioquia es, por lejos, el departamento con más casos de lesionados por pólvora en el país, con 70 casos (547 a nivel nacional), un aumento de más del 7% frente a los 65 casos ocurridos hasta el 16 de diciembre de 2024.

También se entiende por qué además de los 36 lesionados que estaban manipulando pólvora al momento en el que sufrieron quemaduras o amputaciones, hay 33 personas con quemaduras, laceraciones, daño ocular y auditivo y fracturas que a pesar de no estar manipulando pólvora, o que incluso estaban ocultándose en sus casas de sus riesgos, terminaron con daños que pueden ser permanentes.

Medellín, por su parte, registra 35 casos, un aumento del 29%, trece son menores de edad. En la capital antioqueña los casos de afectaciones de observadores y personas que no tenían nada que ver con la detonación de pólvora son iguales a los que resultaron quemados por quemarla, 17 en ambos casos, un dato irrefutable para comprobar cómo las actuaciones de irresponsables como los dos personajes de las chivas afectan la vida de los demás.

Ante esos comportamientos lo único que queda es la sanción social, la denuncia y confrontación ciudadana que convierta estos en hechos censurables, la única manera de erradicar progresivamente una práctica arraigada que, diciembre tras diciembre, sigue dejando dolor en decenas de familias. Un buen ejemplo fue el ocurrido en Remedios, donde tres adolescentes que decidieron jugar a la guerra de bengalas hirieron a una mujer que se encontraba en un almacén junto a dos menores de edad. El municipio decidió exponer su identidad, obligarlas a ofrecer disculpas públicas y sancionar a sus padres.

Siga leyendo: ¿Por qué quemamos pólvora si sabemos que puede ser peligrosa?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es la multa por tirar pólvora desde vehículos o en la vía pública?
Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, la manipulación de pólvora sin autorización conlleva multas tipo 4, que superan el millón de pesos. Además, los vehículos (como las chivas) pueden ser inmovilizados y los conductores sancionados por transporte ilegal de explosivos.
¿Cuántos quemados por pólvora van en Antioquia en diciembre de 2025?
l 17 de diciembre de 2025, Antioquia registra 70 casos de lesionados, un 7% más que en 2024. El departamento lidera la cifra nacional, seguido por Medellín que reporta 35 personas afectadas, incluyendo 13 menores de edad.
