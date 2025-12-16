Temporada de diciembre ya deja tres niños menores de dos años quemados en Medellín

Tres niños menores de dos años, entre ellos dos bebés, hacen parte del saldo de personas quemadas que ha dejado esta temporada de fin de año en Medellín.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la comuna Popular, en donde un menor de 10 meses quedó herido tras manipular unas chispitas mariposa cuando se encontraba en su casa.
Le puede interesar: Qué desastre: lesionados por pólvora se duplicaron en Medellín y pabellones de quemados en Antioquia están al límite
Según el reporte de las autoridades, este menor sufrió una quemadura de segundo grado en su mano de una extensión de por lo menos el 5% y tuvo que ser llevado a un centro asistencial.