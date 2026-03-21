¿Por qué un banano puede valer millones? La crítica Ana Cristina Vélez presenta el libro El arte al desnudo

En esta conversación sobre el libro El arte al desnudo, Ana Cristina Vélez propone un viaje que inicia con la pregunta fundamental sobre qué es el arte, situando su origen mucho antes de lo que solemos imaginar.
La autora plantea la conjetura de que el arte reside en cualquier actividad humana cuando se supera lo estándar y se llega a un óptimo, tal como se observa en las pinturas de la cueva de Chauvet de hace 30.000 años, donde la representación de los animales alcanza una perfección técnica y una fiereza que difícilmente se pueden superar.
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Esta capacidad de representación es descrita como una “magia” en la que el ser humano logra plasmar en un mundo bidimensional manchas o líneas que generan la sensación de realidad, un proceso de abstracción que genios como Picasso llevaron al extremo al simplificar un toro hasta sus trazos mínimos.
Frente a la idea de que el arte nace del vacío o la mente en blanco, Vélez sostiene lo contrario: crear requiere estar “muy lleno”, pues producir desde la nada resulta imposible.
Esta pulsión creativa está ligada a nuestras dotaciones naturales, empezando por la habilidad manual que convirtió a las hachas de piedra en las primeras obras de arte, ya que sus creadores no solo buscaban funcionalidad, sino una belleza y resistencia que excedían lo necesario.
Así, el arte se manifiesta tanto en productos —como los tejidos peruanos o las molas indígenas— como en acciones especializadas; por ejemplo, el performance de un gran violinista o un cantante profesional que supera el estándar del canto común.
Un pilar de esta reflexión es que el arte es inseparable de su contexto, el cual funciona como el “fondo” que permite percibir la figura. Experimentos como el del violinista Joshua Bell en el metro demuestran que sin el contexto adecuado (una sala de conciertos) incluso el arte de élite puede pasar desapercibido.
Nuestra percepción está mediada por lo que sabemos y por nuestro “contexto interno”, razón por la cual un experto juzga una obra con referentes que un neófito no posee. En este escenario, la crítica juega un papel dual: puede ser una guía necesaria o un condicionamiento fatal que impide al espectador enfrentarse a la obra de forma “virgen”.
Vélez critica las actuales “aberraciones” del mercado del arte, donde fenómenos como un banano pegado a una pared vendido por 6 millones de dólares se sostienen únicamente mediante la persuasión, la “carreta” conceptual y el efecto placebo.
En estos casos, el mercado explota el fetichismo humano por lo escaso, un comportamiento que compartimos con otros animales y que otorga más valor a un diamante de mina que a uno de laboratorio solo por su rareza.
Aunque la belleza ha perdido prestigio en el arte contemporáneo debido a la facilidad con la que la tecnología la reproduce, la autora asegura que la belleza nunca pierde su poder biológico, pues es el mecanismo que la naturaleza inventó para que los seres vivos tomemos decisiones de atracción o repulsión esenciales para la supervivencia.
Finalmente, la autora vincula su visión estética con el legado de su padre, el divulgador científico Antonio Vélez. Bajo su influencia, sostiene que conocer el mecanismo de la evolución es un requisito indispensable para entender el mundo, nuestras emociones y por qué los seres humanos somos como somos.
Desde esta perspectiva evolutiva, el arte en Medellín, impulsado por sus universidades y nuevos espacios como el Distrito del Arte, se percibe como una manifestación viva de esa creatividad humana que comenzó en las cavernas y que hoy, a pesar de las distorsiones del capitalismo, sigue buscando horizontes y despertando la mente.