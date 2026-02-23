La historia de Punto de cruce, la exposición de Ana Isabel Díez que cuestiona los roles de género

Nubes, agua, montañas. Recuerda Ana Isabel Díez que eso fue lo que vio en las imágenes de una ecografía de útero que se realizó en febrero de 2010. “En ese momento dije: ‘Yo, como mujer, tengo un paisaje interior, y es uno que solo me pertenece a mí’”, cuenta la artista, considerada una de las maestras antioqueñas del arte contemporáneo. Díez, que se mueve entre la escultura, el dibujo y la pintura, está estrenando Punto de cruce, su nueva exposición en la sede de Medellín de la Galería La Cometa.
Los Museos de Arte Moderno de Medellín y Bogotá, el Museo de Antioquia, el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo, el Museo de Coral Gables en Estados Unidos y el Museo del Traje en España son solo algunos de los lugares en los que se han expuesto sus obras. Y, contrario a lo que muchos podrían pensar, Díez es ingeniera de profesión.
“Lo primero que sentí fue el arte. Desde muy pequeña dibujaba y, afortunadamente, mis padres nunca me limitaron en eso. Sin embargo, en esa época el arte se veía más como un hobby. Cuando llegó el momento de escoger una carrera, también me gustaban mucho las matemáticas, así que decidí estudiar ingeniería con la idea de mantener el arte como una actividad paralela. Durante un tiempo fue así: alimenté ambas cosas. Pero llegó un momento en que el arte se volvió más grande que lo otro y tuve que darle su lugar”, contó en conversación con EL COLOMBIANO.