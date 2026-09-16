Lienzos Vivos, la exposición interactiva que trae a Medellín obras de Rembrandt, Monet y Renoir

Pierre-Auguste Renoir fue, ante todo, un pintor prolífico: entre 4.000 y 6.000 obras creó durante sus 78 años de vida. Sin embargo, en los últimos 20 años sufrió una enfermedad que deformó su cuerpo. La artritis reumatoide cerró sus manos para siempre, congeló sus hombros y codos, y le impidió volver a ponerse de pie. Aun así, uno de los grandes nombres del impresionismo francés continuó pintando e incluso esculpiendo, con el pincel cuidadosamente empuñado en su mano, forrada de tela para evitar las llagas, y con ayuda de manivelas que le permitían acercar la parte del lienzo que aún estaba por intervenir para no tener que desplazarse. Lea: Del fondo del océano al sonido de las abejas, cuatro nuevas exposiciones en el Mamm Pocos años antes de llegar a esa época de inmovilidad, pero de creación continua, data En el prado, pintada entre 1888 y 1892, una de las obras que muestran la tranquilidad de un día soleado y que hacen parte de Lienzos Vivos, la galería inmersiva temporal que reúne en Medellín piezas de cinco maestros del arte de diferentes épocas, estilos y movimientos. Disponible en Los Molinos Centro Comercial, esta experiencia interactiva está ubicada en un espacio de 600 metros cuadrados, en los que 16 superficies de proyección de mediano formato les permiten a los visitantes conocer algunas de las pinturas de Claude Monet, Rembrandt, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec y, por supuesto, Renoir. En total, hay 50 obras de arte. Una de ellas es El puente japonés, de Monet, que ilustra la estructura que el pintor mandó construir en su jardín de Giverny y para la que hizo alrededor de 12 versiones iniciales antes de tener la definitiva. Otra es uno de los autorretratos de Rembrandt, quien hizo alrededor de 80 pinturas y grabados suyos a lo largo de su vida. También está La clase de baile, de Degas, que capturó allí a las bailarinas de la Ópera de París a la espera de la evaluación de su maestro.

“Para la selección pensamos en el color, el movimiento y la luz como ejes, y también en la exploración de la figura humana desde diferentes perspectivas. Nos vamos a los campos, recorremos las calles de la ciudad, vamos a los balnearios y vemos cómo aparecen también los trenes y las máquinas de vapor en este recorrido. Esa fue la narrativa. No es explícita, pero, en realidad, hacemos un camino por cómo era la vida en la Francia del siglo XIX”, le explicó a EL COLOMBIANO Mauricio Echeverri, asesor creativo de la experiencia.

¿Cómo llegaron las pinturas de Monet y Rembrandt a Medellín?

Las pinturas originales de estos artistas se encuentran expuestas y custodiadas por The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Art Institute of Chicago y el Rijksmuseum de Ámsterdam. Estas tres entidades, consideradas algunas de las más importantes del mundo del arte, cuentan con una política de acceso abierto que ha liberado cientos de miles de imágenes de obras de sus colecciones para ser utilizadas sin restricciones. Así fue como Intuit, la compañía colombiana que convirtió estos lienzos en una experiencia interactiva, obtuvo la base para la exposición. Lo primero que hicieron fue estudiar referentes de exposiciones de videoarte que se han llevado a cabo en Colombia y otros países. Después de tener claro el concepto del proyecto, un equipo conformado por animadores, ingenieros y hasta músicos elaboró los recorridos. Le puede interesar: ¿No aprendieron la lección? Roban cuatro obras de arte de otro museo francés

En Lienzos Vivos, las pinturas no solo se pueden ver proyectadas en grandes formatos, sino también en alta resolución, lo que permite observar detalles que ni siquiera podrían percibirse en el museo en el que se encuentran. Además, tienen movimiento y piezas sonoras que cuentan datos clave sobre los artistas y sus obras. Es una combinación de animación 2D y 3D e inteligencia artificial. “Es importante anotar que la tecnología está al servicio de la pintura. No queremos que la pintura esté al servicio de la tecnología; es al contrario. Estamos usando todos los recursos tecnológicos para exaltar estos gestos pictóricos y artísticos de este periodo del arte”, aseguró Alejandro Riviere, director creativo de Intuit. La experiencia también cuenta con un diseño sonoro original realizado por el músico colombiano Gregory Diamond y con un equipo de guías que realiza el recorrido, exaltando detalles como la relevancia que tuvo el trabajo de Toulouse-Lautrec en el campo del diseño publicitario o el estrabismo que sufría Rembrandt. Es la primera vez que esta exposición se presenta en el país. Estará disponible hasta el 2 de noviembre y, aunque para muchos el arte parezca una cuestión lejana, lo que busca este espacio es desmentir esa idea: cualquiera puede acercarse a él y no necesariamente debe hacerlo desde el museo, sino que puede tener como punto de partida la curiosidad y el asombro, sin importar el lugar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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