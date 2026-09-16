Lienzos Vivos, la exposición interactiva que trae a Medellín obras de Rembrandt, Monet y Renoir

Pierre-Auguste Renoir fue, ante todo, un pintor prolífico: entre 4.000 y 6.000 obras creó durante sus 78 años de vida. Sin embargo, en los últimos 20 años sufrió una enfermedad que deformó su cuerpo. La artritis reumatoide cerró sus manos para siempre, congeló sus hombros y codos, y le impidió volver a ponerse de pie.
Aun así, uno de los grandes nombres del impresionismo francés continuó pintando e incluso esculpiendo, con el pincel cuidadosamente empuñado en su mano, forrada de tela para evitar las llagas, y con ayuda de manivelas que le permitían acercar la parte del lienzo que aún estaba por intervenir para no tener que desplazarse.
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Pocos años antes de llegar a esa época de inmovilidad, pero de creación continua, data En el prado, pintada entre 1888 y 1892, una de las obras que muestran la tranquilidad de un día soleado y que hacen parte de Lienzos Vivos, la galería inmersiva temporal que reúne en Medellín piezas de cinco maestros del arte de diferentes épocas, estilos y movimientos.
Disponible en Los Molinos Centro Comercial, esta experiencia interactiva está ubicada en un espacio de 600 metros cuadrados, en los que 16 superficies de proyección de mediano formato les permiten a los visitantes conocer algunas de las pinturas de Claude Monet, Rembrandt, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec y, por supuesto, Renoir.
En total, hay 50 obras de arte. Una de ellas es El puente japonés, de Monet, que ilustra la estructura que el pintor mandó construir en su jardín de Giverny y para la que hizo alrededor de 12 versiones iniciales antes de tener la definitiva. Otra es uno de los autorretratos de Rembrandt, quien hizo alrededor de 80 pinturas y grabados suyos a lo largo de su vida. También está La clase de baile, de Degas, que capturó allí a las bailarinas de la Ópera de París a la espera de la evaluación de su maestro.