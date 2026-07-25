¿La mujer que acompañó a María Camila Potosí había fingido dos embarazos? Detalles del testimonio de su expareja

Las investigaciones por el crimen de María Camila Potosí siguen revelando nuevos elementos. En las últimas horas, la expareja de la mujer que conducía la motocicleta en la que fue vista por última vez la joven aseguró que ella habría fingido dos embarazos durante su relación, una afirmación que ahora coincide con una de las hipótesis que analizan las autoridades dentro del proceso.
La mujer es considerada una persona de interés luego de que cámaras de seguridad registraran a María Camila desplazándose con ella poco antes de desaparecer. De acuerdo con la investigación, la sospechosa ha entregado versiones diferentes sobre lo ocurrido y, según personas cercanas, mostró un comportamiento inusual en los días posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima.
El testimonio fue entregado por Carlos Rincón, expareja de la mujer, quien decidió hablar públicamente mientras la Fiscalía avanza en las diligencias. Según explicó, durante la relación comenzó a sospechar de los supuestos embarazos porque nunca pudo acompañarla a controles médicos y, posteriormente, ella le manifestó que había perdido a un primer bebé.