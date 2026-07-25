¿La mujer que acompañó a María Camila Potosí había fingido dos embarazos? Detalles del testimonio de su expareja

Las investigaciones por el crimen de María Camila Potosí siguen revelando nuevos elementos. En las últimas horas, la expareja de la mujer que conducía la motocicleta en la que fue vista por última vez la joven aseguró que ella habría fingido dos embarazos durante su relación, una afirmación que ahora coincide con una de las hipótesis que analizan las autoridades dentro del proceso. La mujer es considerada una persona de interés luego de que cámaras de seguridad registraran a María Camila desplazándose con ella poco antes de desaparecer. De acuerdo con la investigación, la sospechosa ha entregado versiones diferentes sobre lo ocurrido y, según personas cercanas, mostró un comportamiento inusual en los días posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima. El testimonio fue entregado por Carlos Rincón, expareja de la mujer, quien decidió hablar públicamente mientras la Fiscalía avanza en las diligencias. Según explicó, durante la relación comenzó a sospechar de los supuestos embarazos porque nunca pudo acompañarla a controles médicos y, posteriormente, ella le manifestó que había perdido a un primer bebé.

“Aclarar que esta es la segunda vez, porque en la primera también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió”, relató Rincón. También afirmó que siempre encontraba explicaciones para impedir que él asistiera a las citas prenatales, lo que con el tiempo despertó sus dudas. El hombre aseguró además que el día en que María Camila desapareció llegó a su vivienda hacia las 7:00 de la noche después de trabajar y encontró que su pareja no había regresado. Según contó, pasó la noche solo y nunca obtuvo respuesta a los mensajes que le envió preguntándole dónde estaba. Rincón también sostuvo que, al reconocer a su expareja en los videos relacionados con el caso, él y su familia decidieron contactar de inmediato a las autoridades y llevarla para que rindiera declaración. Agregó que durante varios días evitaron hacer pronunciamientos públicos porque, según dijo, la Fiscalía les pidió no revelar información que pudiera afectar la investigación, ya que existiría la posibilidad de que hubiera más personas involucradas. Le recomendamos: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali Asimismo, aclaró que la relación sentimental había terminado meses atrás y que la mujer únicamente permanecía algunos días en la vivienda debido al supuesto embarazo que les había comunicado. María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas y amarrado de pies y manos a un costado del río Meléndez, en el kilómetro 3 de la vía hacia La Buitrera, en Cali.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que, según la familia y los análisis forenses conocidos hasta ahora, cuando fue encontrada la joven, ya no tenía en su vientre a la bebé que esperaba, cuyo nacimiento estaba previsto para el próximo 12 de agosto. El paradero del bebé continúa siendo una de las principales incógnitas del caso. Frente al avance de las pesquisas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la recompensa para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables aumentó a 200 millones de pesos. El mandatario aseguró que la administración mantendrá todos los recursos institucionales para esclarecer tanto el homicidio como lo ocurrido con la bebé. Puede interesarle: Caso María Camila Potosí: alcalde de Cali revela en qué va la investigación y aumenta la recompensa Eder también precisó que, con la información oficial disponible, no se han realizado capturas por este caso. Explicó que la mujer señalada permanece en diligencias de interrogatorio y pidió permitir que la Fiscalía y la Policía adelanten una investigación rigurosa antes de adoptar conclusiones.

Mientras tanto, la familia de María Camila mantiene la esperanza de encontrar con vida a la bebé y ha hecho un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer uno de los casos de feminicidio que más impacto ha generado en Cali durante las últimas semanas. Bloque de preguntas y respuestas: