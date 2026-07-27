Exclusivo | Impulsor de Constituyente de Petro acaparó contratos del ICBF en La Guajira

Mientras en Bogotá se debate la posesión de Abelardo De la Espriella en el Cauca, en el desierto de la Alta Guajira se sigue consolidando una ‘alcaldía de facto’ que ya administra millonarios recursos del Estado.
EL COLOMBIANO investigó y encontró cómo la asociación familiar del clan Wouyurí Valbuena, vinculada al expromotor de la Constituyente de Petro, habría cooptado la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para favorecer a quienes respaldan su liderazgo y la creación de la Entidad Territorial Indígena (ETI) Wuinpumüin, en el extremo norte de La Guajira.
Aunque la figura política es Armando Wouyurí Valbuena, expresidente de la ONIC y cercano al mandatario saliente, las denuncias documentadas por autoridades tradicionales de Uribia apuntan principalmente a sus hermanos Custodio y Taidé.
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El primero está a cargo de la Asociación Wayuu Araurayu, que administra la ETI, mientras la segunda coordinaría la ejecución de los recursos y, según los testimonios recogidos por este diario, decide la entrega de ayudas del ICBF, presuntamente excluyendo a las comunidades que los han criticado.
La ETI Wuinpumüin, cuya creación habría carecido de una consulta previa amplia, asumió el control de una tercera parte del territorio de Uribia: 257.408 hectáreas y nueve corregimientos estratégicos.
Con ello, el clan aspira a administrar directamente un presupuesto proyectado de $64.512 millones en 2026, sin intermediación de la Alcaldía ni la Gobernación. Sin embargo, ese escenario podría cambiar, pues el presidente electo De la Espriella anunció que derogará los decretos que dieron origen a las 21 ETI creadas en el país, como lo reveló este diario.