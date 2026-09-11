“Pensábamos que habría más ataques”: testimonios del plan que activó Aerocivil tras el 11-S

El 11 de septiembre de 2001, Juan Carlos Vélez Uribe madrugó a hacer deporte como cualquier otro día. En el trayecto desde donde vivía hasta la Aeronáutica Civil, entidad de la que era director, se enteró del primer impacto en la Torre Norte del World Trade Center de Nueva York.
“Se estrelló una avioneta en el World Trade Center”, era la noticia. En diálogo con EL COLOMBIANO, Vélez cuenta, 25 años después, que en ese momento no le prestó mucha atención. Parecía algo pequeño, no algo que cambiaría el mundo para siempre.
Cuando llegó, tenía reunión con los presidentes de las aerolíneas Avianca y Aces, que iban a hablar con él de una posible integración entre ambas. Pasaron unos minutos hasta que alguien de la oficina los interrumpió.
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“Se estrelló otro avión en las Torres Gemelas”. De ahí, dice que interrumpieron la reunión y prendieron el televisor con la imagen aterradora que recorría el mundo: las Torres Gemelas en llamas.
En ese momento, el presidente de Avianca empezó a llamar desesperado a su hija, que estaba en Nueva York. Como las líneas estaban colapsadas, no le contestaba. Pudo hablar con ella como dos o tres horas más tarde.