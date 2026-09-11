Documentales para conmemorar los 25 años del 11 de septiembre que puede ver en casa

Este viernes 11 de septiembre se conmemorarán los 25 años de uno de los actos terroristas que conmocionaron al mundo. La televisión internacional prepara una serie de estrenos de documentales sobre estos ataques presentados en distintas partes de Estados Unidos.
History Channel, por ejemplo, con sus dos señales para América Latina contará con una programación especial durante este día, contando con el estreno de dos documentales: 102 minutos desde las Torres Gemelas y Escape de las torres, construidas a partir de testimonios y relatos de quienes los vivieron. El primero se podrá ver a las 8:10 de la noche y el segundo a las 10:45 p. m.
Le puede interesar: A 25 años del 11-S, Nueva York tiene dos deudas: el estigma contra los musulmanes y el aire tóxico
Una programación especial que recupera las historias de quienes estuvieron en el centro de una jornada que transformó para siempre las vidas de miles de personas. Los dos documentales trasladan la mirada al interior del World Trade Center para reconstruir, desde las voces de sus sobrevivientes, lo que ocurrió dentro de las Torres Gemelas.