Con 14.780 homicidios, 2025 fue el año más violento de la última década en Colombia

Las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses muestran que 2025 fue el año más violento de la última década en Colombia. Esto debido a que el homicidio llegó a un récord en la década: se presentaron 14.780 casos en el año. Al tiempo, datos de InSight Crime muestran que hubo una subido del 1,9 %. Le puede interesar: Tres homicidios cada dos horas: 2025 se convirtió en el año con más crímenes durante el gobierno Petro. Las cifras preliminares de Medicina Legal muestran la siguiente evolución desde 2017. En ese año, se presentaron 11.373 homicidio, que significó una reducción en 159 casos respecto a 2016. Sin embargo, en 2018 hubo 12.130 casos registrados: es decir, 757 hechos más que el año anterior. En 2019 el registro de esos eventos llegó a 11.880 casos (250 menos que en 2018) y en 2020 la cifra volvió a bajar, puesto que llegó a 11.326 casos. Aunque fue el año de la pandemia, que estuvo marcado por las cuarentenas y aislamientos restrictivos de la movilidad, fue el número de homicidios más bajo desde 2015.

Para 2021, el Instituto reportó que hubo 13.238 homicidios, que significó un aumento de 1.912 casos más que el anormal año anterior; posteriormente, en 2022 los reportes pasaron a 13.939.

Así mismo, en 2023 siguió el incremento de casos, con 14.260, y en 2024 se presentó una baja al ubicarse en 14.021 homicidios. Finalmente, el año 2025 fue el que más reportes tuvo de la última década, con 14.780.

Tres primeros años de Petro: más violento en comparación a sus antecesores

Los datos presentados en el informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista muestran que estos incrementos en las cifras de homicidio han estado particularmente altas en los tres primeros años del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en comparación a los tres primeros de dos de sus antecesores: Iván Duque (2018–2022) y Juan Manuel Santos II (2014–2018).

En el trieno del segundo Gobierno Santos —es decir, de agosto de 2014 a agosto de 2017— hubo 36.646 homicidios, distribuidos así: 12.565 entre 2014 y 2015; 12.160 entre 2015 y 2016, y 11.921 entre 2016 y 2017. Por su parte, en el trieno del Gobierno Duque —entre agosto de 2018 y agosto de 2021— se presentaron 37.795 asesinatos, que se repartieron con 12.430 entre 2018 y 2019, con 11.770 entre 2019 y 2020 y con 13.595 entre 2020 y 2021. Así las cosas, en el trieno del Gobierno Petro —entre agosto de 2022 y agosto de 2025— se registraron 40.663 homicidios, lo que significó un incremento del 7,59 % (con respecto al periodo de Duque) y del 10m96 % (respecto al de Santos). Los casos se repartieron con 13.508 entre 2022 y 2023, con 13.338 entre 2023 y 2024 y con 13.817 entre 2024 y 2025.

Las advertencias de InSight Crime sobre los homicidios

El centro de pensamiento y medio de comunicación sin ánimo de lucro InSight Crime advierte que la tasa de homicidios (casos por cada 100.000 habitantes) entre 2024 y 2025 subió en un 1,9 %. En esos años la tasa fue de 25,3 y de 25,8, respectivamente. Señalan que las principales dinámicas criminales en el país que influyen en esta problemática son el narcotráfico y el tráfico de cocaína.