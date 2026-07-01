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Condenan a 26 años a alias Chipi, coordinador del crimen de Miguel Uribe, tras acuerdo con la Fiscalía

Además, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, también llegó a un consenso con el ente de acusación y deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses.

  • La Fiscalía determinó que ‘Chipi’ y ‘El Hermano’ deberán pasar más de 20 años en la cárcel. Foto: Cortesía Fiscalía.
    La Fiscalía determinó que ‘Chipi’ y ‘El Hermano’ deberán pasar más de 20 años en la cárcel. Foto: Cortesía Fiscalía.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Dos de los presuntos coordinadores del atentado que le quitó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aceptaron su responsabilidad en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

Ambos son señalados de haber coordinado y articulado el ataque armado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

La negociación judicial fue avalada por una jueza penal especializada, quien determinó que las penas pactadas se ajustan a la normatividad vigente.

De esta manera, alias Chipi recibirá una condena de 26 años y 3 meses de prisión, mientras que ‘El Hermano’ deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses.

Ambos fueron hallados responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

¿Cuál fue su rol en el crimen?

De acuerdo con la investigación, los procesados sostuvieron distintas reuniones en la localidad de Bosa y en otros sectores de la capital con el fin de planear detalle a detalle el atentado. Es más, el día del ataque, cada uno cumplió una función específica dentro del plan criminal.

Según la Fiscalía, Arteaga Hernández fue quien diseñó la estructura del plan y asignó las tareas que debían cumplir los demás implicados antes, durante y después de la agresión.

Además, realizó labores de seguimiento a la víctima y verificó previamente el lugar donde se ejecutaría el ataque. La Fiscalía también estableció que fue él quien entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador, y que supervisó de cerca el desarrollo de la acción criminal.

Por su parte, González Cruz permaneció a bordo de un vehículo, ubicado a pocas cuadras del parque El Golfito —lugar donde ocurrió el atentado— y facilitó la huida de otros implicados hasta un establecimiento comercial del barrio Santa Fe.

La investigación también determinó que vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar y ejecutar el ataque, con el propósito de dificultar las labores investigativas de las autoridades.

Lea también: Consejo de Estado suspende resolución y frena diálogos entre Gobierno Petro y la Segunda Marquetalia

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