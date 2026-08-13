Primero Ariana Grande y ahora Jenna Ortega, ¿qué está pasando en Hollywood?

En Hollywood está pasando algo. Durante semanas, la conversación sobre la apariencia física de las celebridades estuvo centrada en Ariana Grande y en los comentarios que surgieron alrededor de su delgadez. Ahora, el foco se trasladó a Jenna Ortega, la actriz de 23 años que conquistó al público con su interpretación de Merlina en la serie de Netflix.
Pero más allá de las fotografías, las alfombras rojas o los comentarios en redes sociales, las historias de ambas actrices abren una discusión mucho más amplia: ¿está regresando a Hollywood el ideal de belleza asociado con los cuerpos extremadamente delgados?
Tras la publicación del perfil de Ortega en Esquire. Las imágenes del reportaje provocaron una oleada de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron preocupación por su apariencia y la compararon con Grande.