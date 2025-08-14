Más de tres décadas después, comienza el juicio contra dos generales retirados de la Policía por el magnicidio de Luis Carlos Galán

En medio del duelo nacional por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que ha vuelto a poner en primer plano la fragilidad de la vida política en Colombia, se abrió un capítulo judicial que revive uno de los magnicidios más impactantes de la historia reciente. Ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Cundinamarca comenzó el juicio contra los generales retirados de la Policía Nacional, Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna, así como contra el exdetective del DAS, Héctor Ernesto Muñoz, procesados por su presunta participación en el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán en 1989, un crimen que marcó para siempre la memoria colectiva y que, 35 años después, sigue buscando verdad y justicia.

Los oficiales retirados de la Policía Nacional son procesados por presuntamente debilitar el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial y desviar la investigación después del crimen. Según la Fiscalía, existen pruebas que indicarían que Óscar Peláez Carmona, entonces jefe de la Policía Judicial y Argemiro Serna Arias, subcomandante de la policía en el departamento de Cundinamarca, actuaron de manera consciente y deliberada, con pleno conocimiento de que para asegurar el éxito del plan criminal debían ejecutar una serie de acciones coordinadas. Desde que fue vinculado al proceso, Peláez, ha sostenido su inocencia y afirma tener la conciencia tranquila y que acudirá a la citación del ente investigador. La Fiscalía lo investiga por supuestamente desviar la investigación por la muerte de Galán en perjuicio de algunas personas que pasaron varios años en prisión y que en realidad no tenían nada que ver con el crimen, cargo que él niega.