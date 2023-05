Si bien ambos mandatarios acordaron en febrero un alto al fuego para zanjar sus diferencias en privado y no seguir ventilando sus inconformidades sobre el metro, la mandataria capitalina rompió su silencio este fin de semana. Y lo hizo con una revelación que hoy tiene al propio mandatario dando explicaciones.

El pasado sábado, durante un evento con juventudes de la Alianza Verde, López reveló que en plena contienda de 2019 el entonces senador Petro le ofreció su apoyo a cambio de paralizar el metro elevado que dejó andando el entonces alcalde Enrique Peñalosa. No obstante, la mandataria resolvió continuar con el proyecto debido a que estaba contratado.

“En junio de 2019 un líder muy importante, hoy presidente de la República, me dijo: ‘Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. Y usted se compromete a parar la primera línea del metro o yo no la apoyo’. Le dije: ‘Hombre, Gustavo. Prefiero perder la Alcaldía’. Ese saboteo tiene jodida a Bogotá. Y sí, hubiera querido que fuera subterráneo, pero ¡está contratado, papá! Es que no es un metro de cartón, querido. Es un contrato por $24 billones. ¿Tú sabes cuánto cuesta conseguir $24 billones, papá? No sabes, porque no los conseguiste”, dijo la hoy alcaldesa.