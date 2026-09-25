A punta de tribunales le montan la oposición a De la Espriella

El Tribunal Superior de Bogotá revocó una tutela que obligaba al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso a pedir disculpas por el acto religioso que se llevó a cabo en la ceremonia de la posesión presidencial, el 7 de agosto pasado.
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Esto luego de que, en primera instancia, la tutela había ordenado al primer mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, pedir esas disculpas.
De hecho, tanto De la Espriella como Henríquez ya habían dado las excusas. Pero en esa nueva decisión, los magistrados concluyeron que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, religión y cultos.
En la decisión hubo varios argumentos. Primero, se consideró que la tutela era improcedente, pues no se presentó un derecho de petición a las autoridades accionadas solicitando rectificar, retractarse o aclarar las manifestaciones religiosas de la ceremonia.