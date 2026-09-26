¡Luisa Agudelo brilló y le dio el bronce a Colombia en el Mundial!

El fútbol, como la vida, siempre da revancha. Ayer, la Selección Colombia femenina se metió en la historia al lograr el tercer puesto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Las criollas, dirigidas por Carlos Paniagua, cayeron entre semana contra Corea del Norte (0-3) en la semifinal del torneo; no obstante, pasaron rápido la página y pusieron el foco en lograr un tercer lugar que el país jamás había conseguido en la categoría. La gran protagonista de la tarde-noche en Polonia fue la portera del combinado patrio, Luisa Agudelo. No llevaba ni cinco minutos en la Copa del Mundo cuando cometió un error contra Costa Rica en la fecha inicial de la cita orbital. Ese 28 de agosto fue señalada, a pesar del posterior debut triunfal de Colombia. Ayer se despidió del Mundial atajando dos penales y siendo la figura indiscutida de la hazaña tricolor.

Partido más que parejo

Colombia se activó con Mariana Silva e Isabel Weiner, con remates desde afuera en la primera media hora; sin embargo, no hicieron daño alguno a la portera italiana Elena Belli. Pasados los 20 minutos, Colombia no tuvo más la posesión de la pelota, se replegó y empezó a jugar directo con Valerín Loboa y alguna que otra escapada de Mariana Mosquera. Ante este panorama, las “Azzurras” buscaron, a través del juego aéreo, las oportunidades que por el piso no encontraron y, al minuto 43, Giada Pellegrino empalmó la pelota en el borde del área al cazar un rebote. Con el resultado en contra, la Tricolor se fue al descanso. El primer cambio de Carlos Paniagua fue clave: la extrema Sintia Cabezas. Al 62’, la recién ingresada puso el 1-1 con un remate rasante, pegado al palo derecho de Belli, desatando la locura en el banco colombiano, que cada vez se convencía más de conseguir la presea. Al 77’, apareció la mano salvadora de Luisa Agudelo por primera vez en la jornada para ahogarle el grito de gol a Lombardi. El VAR interrumpió el juego desde el minuto 51 hasta el 56 por dos posibles tarjetas rojas, pero no se terminó concretando expulsión alguna. Con el empate en los 90 minutos, las criollas y las europeas se fueron a un tiempo extra que fue casi un protocolo para los penales, a excepción de un remate de la delantera Appiah al 112’.

“Tranquilas, Luisa ataja dos”

La capitana del equipo, Juana Obregón, fue una importante alta para el partido definitivo por el tercer lugar, ya que se perdió la semifinal por acumulación de tarjetas. Antes de los penales, se escuchó su arenga en la transmisión, en la que dijo: “Vamos tranquilas, que Luisa ataja dos”. Fueron palabras proféticas. Fernanda Viáfara fue la primera en cobrar y falló; Belli atajó. Todo se puso cuesta arriba. Luego marcaron Loboa y Torres, pero las “Tanas” no fallaban. El cuarto penal lo erró Lina Arboleda y ahí empezó el milagro. Martina Bressan, de Italia, cruzó su remate y la pelota pegó en el palo. El quinto penal fue gol de Cortés y Luisa inició su show atajándole el lanzamiento a Azzurra Gallo. En la sexta parte de la tanda, Mercedes Martínez aseguró y Luisa se hizo gigante al detener el último lanzamiento, ejecutado por Caterina Venturelli. Sufriendo, como debía ser: ¡Colombia es tercera del mundo! “Es una felicidad, un inmenso orgullo por lo que este equipo logró. Que la cuenten como quieran, somos terceras del mundo”, declaró Juan Obregón. Lea también: ¡Colombia es tercera del Mundial! La sub-20 femenina venció a Italia en los penales; vea aquí los goles