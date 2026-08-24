Detalles de la declaración de bienes “mal hecha” que presentó el presidente De la Espriella a Función Pública

Al presidente Abelardo de la Espriella le quedó mal hecha la declaración de renta que puso en Función Pública, según confirmaron varias fuentes expertas a este diario. Hay varios aspectos que pueden observarse a simple vista en el documento revelado por Cambio.
En la declaración sale la cifra de $10.272.863.000 en el apartado de “Otros ingresos y rentas”. Los espacios que corresponden a salarios, cesantías, gastos de representación, arriendos y honorarios están todos en ceros. ¿Por qué un patrimonio de ese tamaño no tiene trazabilidad por categoría, por ejemplo, en honorarios o utilidades de las empresas?
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