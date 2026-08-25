Subastaron el balón de la “mano de Dios” de Maradona, ¿cuánto dieron por él?

El balón con el que Diego Armando Maradona marcó el polémico gol de la “Mano de Dios” ante Inglaterra, en el Mundial de México 1986, fue vendido por US$3,35 millones (2,9 millones de euros o unos 10.239 millones de pesos) durante una subasta realizada por Heritage Auctions, en Estados Unidos, el pasado sábado 22 de agosto.

La cifra, aunque millonaria, quedó lejos de las previsiones que rodearon la venta. La pelota Adidas Azteca, utilizada por Maradona en los dos tantos que le dieron a Argentina el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final, salió a subasta con un precio inicial de US$2,5 millones y llegó al remate con expectativas de alcanzar incluso los US$10 millones.

La pelota quedó ligada para siempre a uno de los episodios más recordados de la historia de los mundiales. En aquella acción, Maradona se elevó dentro del área y golpeó el balón con la mano antes de enviarlo al fondo de la red. El árbitro no sancionó la infracción y el tanto subió al marcador.

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Después del encuentro, Maradona inmortalizó la jugada con una frase que se convirtió en parte de la cultura futbolística: aseguró que el gol había sido marcado “un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”.

El precio alcanzado por el balón también contrasta con el obtenido por otra pieza histórica de aquel partido. En 2022, la camiseta que Maradona utilizó contra Inglaterra fue subastada por US$9,3 millones (unos 8 millones de euros) en Sotheby’s, una cifra considerablemente superior a la conseguida ahora por la pelota.

Aquella venta convirtió la camiseta en una de las piezas de memorabilia deportiva más valiosas de la historia. Por eso, las expectativas alrededor del balón eran especialmente altas, aunque finalmente quedó lejos de igualar ese registro.

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Los US$3,35 millones pagados por la pelota de Maradona tampoco fueron suficientes para convertirla en el balón deportivo más caro vendido en una subasta. Ese registro corresponde actualmente a la pelota del jonrón número 50 de Shohei Ohtani, estrella de Los Angeles Dodgers, que alcanzó US$4,39 millones en 2025.

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