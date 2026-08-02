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Entre cantos y oraciones: así fue el retiro espiritual de De la Espriella y su gabinete

El presidente electo reunió a sus ministros y otros funcionarios para un retiro espiritual a pocos días de posesionarse. Se conocieron imágenes.

  • El presidente electo reza junto con la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto: Captura de video
    El presidente electo reza junto con la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto: Captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente electo Abelardo de la Espriella organizó un retiro espiritual para todo su gabinete durante este fin de semana, el último que tienen como gobierno electo antes de posesionarse este viernes 7 de agosto.

“En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, dijo De la Espriella en sus redes sociales.

Desde que lanzó su candidatura, De la Espriella hizo de Dios y la fe uno de sus principales símbolos de campaña, lo que, según este espacio, querrá mantener a lo largo del gobierno.

En sus redes sociales compartió un video con los diferentes integrantes designados de su gobierno. Allí se ven cajas con Biblias con carátulas adaptadas, en su línea gráfica, a la imagen de Defensores de la Patria, el movimiento político del presidente electo.

En esa pieza audiovisual puso de fondo una versión de la canción “Aleluya” cantada por él, grabada hace más de cinco años. Por esto último, esa misma versión fue utilizada en campaña por De la Espriella para justificar que se había convertido años antes de querer ser presidente, como algunos insinuaron. Porque cabe recordar que el abogado era ateo.

“Nada importante se hace solo, para realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando. Estoy tocado por el Espíritu Santo porque he escogido a grandes colombianos que harán posible la patria milagro”, dijo De la Espriella en el retiro.

El ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, publicó otro video en el que se ve a todo el gabinete orando con los ojos cerrados y las manos extendidas, o cantando música religiosa.

“La mano del hombre es inútil sin la ayuda de Dios. Todo el gabinete del nuevo gobierno, junto al residente Abelardo de la Espriella, vivimos un momento de encuentro y unión, porque sabemos que la batalla que se viene también es espiritual. Dios bendice a Colombia”, dijo Beltrán.

Ese material abre con una cita de los Salmos, que dice “Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra”. De fondo, suena una canción que dice “ya ha caído el enemigo y el infierno ha sido vencido”.

Otras imágenes incluyen al presidente electo y a varios de los integrantes del nuevo gobierno con las manos juntas para rezar o arrodillados para elevar sus plegarias.

Se alcanzan a distinguir los ministros designados Iván Cancino (Justicia), Elsa Noguera (Transporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Indalecio Dangond (Agricultura), el vicepresidente José Manuel Restrepo, entre otros.

La religión y el Estado laico

El espacio generó discusión, principalmente entre dos argumentos. Por un lado, que a pesar de que Colombia sea un Estado laico, el presidente y su gabinete pueden vivir su fe en público, ya que existe la libertad de culto, siempre y cuando esta fe no se imponga. Por otro lado, otros fueron críticos y pidieron, precisamente por la figura del Estado laico, no mezclar asuntos religiosos con el ejercicio del Gobierno.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue objeto de debate el retiro espiritual del nuevo Gobierno?
Críticos señalaron que vulnera el principio de Estado laico en Colombia al mezclar símbolos religiosos con la función pública, mientras defensores argumentan que los funcionarios tienen derecho a la libertad de culto expresada en espacios privados de preparación.
¿Qué ministros del gabinete asistieron al retiro con De la Espriella?
Todos, en teoría. Entre los asistentes confirmados en los videos figuran el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros designados Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Iván Cancino (Justicia), Elsa Noguera (Transporte), Mauricio Gómez Amín (Comercio) e Indalecio Dangond (Agricultura)
¿Qué movimiento político respalda a Abelardo de la Espriella?
El presidente electo lidera el movimiento político Defensores de la Patria, cuya línea gráfica y de comunicación inspiró el diseño de las Biblias entregadas a los miembros de su equipo de gobierno durante el encuentro.
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