¿Se van a atomizar los votos de la derecha con el partido que ahora tiene De la Espriella?

Al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, “se le creció el enano” ahora que Defensores de la Patria es un partido político. El movimiento de Abelardo de la Espriella podrá entregar avales, armar “cuadros” políticos en todo el país y competir por gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales en las elecciones de 2027. La personería jurídica para Defensores de la Patria llega en medio de rumores de que Uribe no iría a la posesión de De la Espriella en Cali, y tras una explosiva entrevista en la que la exsenadora María Fernanda Cabal opinó sobre el futuro del Centro Democrático, al que renunció. Así va la disputa.

Uribe y el partido de Abelardo

En una entrevista con Caracol Radio, Uribe habló sobre el nuevo escenario político y lo que implica para el Centro Democrático. Frente a la posibilidad de que miembros de su colectividad decidan irse y ante los rumores de que María Fernanda Cabal cree otro partido, dijo “nos toca trabajar mucho, vamos a ver si la cédula me permite trabajar. Si el viejito que habla todavía es capaz”. Le puede interesar: “Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si este viejito todavía es capaz”: Uribe tras la creación del partido de Abelardo Para el líder del Centro Democrático, la clave será intentar sembrar los valores de su partido en los jóvenes, para así mantener la militancia y la filosofía de su colectividad lo más viva posible. Desde hace unos días, viene saliendo en público junto a la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien ha dicho que “el Centro Democrático no es un partido de derecha”. Al respecto, Uribe fue enfático en que, pese a ser afín con varias ideas de ese espectro, “no comparto las diferenciaciones de izquierda o derecha”. De hecho, dijo que los pilares que mantendrán él y su partido serán la seguridad democrática, el acceso a empleo, ayudas sociales y la economía “fraterna”. Para el exmandatario, aquellas ideas van más allá de la derecha. Al terreno de disputa se sumó que Uribe estaría considerando no ir a la posesión de De la Espriella en Cali. Sin embargo, el Centro Democrático precisó que el expresidente “no tiene reserva política” con el evento y que “su asistencia se definirá luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”. La posesión en sí misma ya ha enviado varios mensajes, como el hecho de que se haga lejos de Bogotá y sin haber invitado a los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Hay quienes han dicho que no invitar a este último es un guiño para, precisamente, fidelizar a ese nicho de votantes del expresidente Uribe que votaron por De la Espriella en primera y segunda vuelta.

María Fernanda Cabal vs. Paloma Valencia

María Fernanda Cabal habló de la disputa en la derecha, afirmando que Paloma Valencia “es muy juiciosa académicamente pero doctrinariamente confundida”. Dijo que tanto ella como Uribe sienten “aversión” o “repugnancia” sobre la palabra “derecha” y que “ahí se afinca el nacimiento de un problema que les va a generar más disputas internas que coincidencias”. Después, Cabal sentenció que “el problema del partido se volvió en uno caudillista. Ser uribista es seguir a una persona, mientras ser de derecha es defender unas ideas. La doctrina jamás se debe reemplazar por la lealtad a un dirigente”. Agregó que “no sabría por qué continúan en una posición tan errática” tras obtener solo un 6.9 % “catastrófico” en primera vuelta contra el 43.75 % de De la Espriella. “Todo el péndulo giraba a la derecha, no solo no lo entendieron por el prejuicio natural que llevan, sino que mover a la senadora Paloma hacia el centro y tratar de vincular nuevos electores con el activismo de Juan Daniel Oviedo fue el principal error”.

Y puntualizó que “uno en primera vuelta no desatiende sus bases conservadoras, cristianas, católicas, de veteranos, para buscar un nicho nuevo que nunca va a votar por uno. Ese error tiene un costo demasiado alto, pero no aprendieron”. Esas serían las bases detrás de las que está De la Espriella, pero una cosa es que hayan votado por él y otra que se mantengan fieles, dada la experiencia de Álvaro Uribe en política. Es un “zorro viejo” de la política, dirían algunos. En otro tema, Cabal dijo que no llegó al gobierno de De la Espriella porque “él no quiere que sus ministros hagan política y yo no voy a dejar de hacer política”. La exsenadora ya empezó a pavimentar una candidatura a la Presidencia en 2030. Con toda esta disputa, ¿a qué le apuntaría Uribe para las elecciones regionales de 2027 y las presidenciales? Le puede interesar: Cabal desafía a Uribe y a Paloma para abrirle paso a su nuevo partido. ¿Qué hay detrás de esa pelea?

“Reconciliación con el centro”

Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, “Uribe debe creer que Abelardo es un episodio y no quiere dejar que se convierta en un acontecimiento. No se va a dejar quitar ese espacio de la derecha”. Pero, dice, Uribe iría más allá. “Buscará al centro que le tiene miedo a Abelardo y al petrismo. Con posiciones más moderadas del Centro Democrático, podría haber una especie de reconciliación entre esos votantes de centro que nunca habían considerado votar por Uribe, pero que de alguna manera lo hicieron en primera vuelta, en cabeza de Paloma”. Para Yepes, la primera batalla serán las regionales de 2027. “Se verá si Abelardo puede convocar con su nuevo partido, o si su apoyo vino del miedo a Petro. Falta un año de gobierno para saber, un periodo de tiempo difícil y que el votante juzga fuerte”. Y agregó: “hay que mirar las ciudades principales. En Medellín, Uribe sigue teniendo poder y reconocimiento, aunque el alcalde sea abelardista”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)