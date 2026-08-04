“No estoy invitada”: Paloma Valencia no iría a posesión de Abelardo

La excandidata presidencial Paloma Valencia dijo que no fue invitada a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que será en Cali este 7 de agosto. También habló de la división que existe entre el Centro Democrático y el nuevo partido del presidente electo, Defensores de la Patria. “Yo no estoy invitada”, dijo en entrevista con Blu Radio. Con respecto a que De la Espriella haya recibido la personería jurídica de su colectividad, Valencia opinó desde su militancia en el Centro Democrático: “Nosotros nos declaramos partido de gobierno con el ánimo de ayudar a que a este gobierno le vaya bien. Un poco sin permiso, porque no veo que el partido haya sido recibido con entusiasmo, pero nuestro propósito es Colombia y este partido ha dado todas las batallas que ha considerado importantes para defender la libertad, desarrollo y libertad de los colombianos”, dijo. Le puede interesar: Cabal desafía a Uribe y a Paloma para abrirle paso a su nuevo partido. ¿Qué hay detrás de esa pelea?

Comparaciones entre los resultados del uribismo y la propuesta del nuevo gobierno

Luego, afirmó que “la política es como el lema de los Cigarrillos Pielroja: fume y compare. Nosotros tenemos una historia de trabajo sobre Colombia y el doctor De la Espriella y su partido arrancan un proceso de demostrar resultados y nuestros votos son porque les vaya muy bien”. A renglón seguido, se refirió a que, a pesar de ser partido de gobierno, mantendrían su independencia para tomar ciertas decisiones. “Por supuesto, habrá sitios donde seguramente habrá coaliciones y otros donde habrá competencia”.

Pulsos en el Congreso y fricciones en redes sociales

De estos últimos vale recordar el episodio para disputarse la presidencia del Senado, en la que Honorio Henríquez, del Centro Democrático, venció a Alfredo Deluque, de La U, quien era la ficha de De la Espriella para ocupar ese cargo en el Legislativo.

Después, insinuó que en redes sociales percibe gente que apoya a De la Espriella que quisiera acabar con el partido uribista. “En las redes uno ve un deseo de acabar con los liderazgos, con el mío, con el partido. Una cosa muy feroz contra quienes hemos defendido a Colombia todos estos años. Estamos listos, la política nunca ha sido un deporte suave, sino de contacto, y nosotros hemos enfrentado todas las batallas”.

Críticas a las etiquetas del espectro político y balances de la oposición

La excandidata reiteró otra idea que viene repitiendo hace varios días: que la política en Colombia, supuestamente, va más allá de las etiquetas del espectro político como izquierda, centro y derecha. “Esto no es de etiquetas, no es de cuál diga más videos, sino de quién tiene más resultados a favor de Colombia. Ellos tienen una gran oportunidad, pero a la vez todo por mostrar”. Y dijo que “los únicos resultados que existen” contra el gobierno Petro y el Acuerdo de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc “los dio el Centro Democrático”. Y cambió de tono. “¿Que ellos quieren el mismo discurso? Maravilloso. Ahora tienen que mostrar con resultados”.

Posición de Álvaro Uribe y reconfiguración interna de las fuerzas de derecha

Las declaraciones de Valencia llegan tras otras del expresidente Álvaro Uribe, en las que también habló de la personería jurídica de Defensores de la Patria. Frente a la posibilidad de que miembros del Centro Democrático decidan irse a Salvación Nacional y a los rumores de que María Fernanda Cabal buscaría crear su propio partido, Uribe respondió “nos toca trabajar mucho, vamos a ver si la cédula me permite trabajar. Si el viejito que le habla todavía es capaz”. Uribe también aseguró que los pilares que mantendrán él y su partido serán la seguridad democrática, el acceso a empleo, ayudas sociales y la economía fraterna. Y, en la misma línea por la que habló Valencia en días pasados, reiteró que esas ideas “no serían compatibles únicamente con ideologías de derecha, sino también de izquierda”. Le puede interesar: De la Espriella promete posesión austera en Cali; ¿es verdad que será más barata que la de Petro? Es decir, envió un mensaje asegurando que todos serán bienvenidos, algo parecido a lo que ocurrió en la primera vuelta presidencial, en la que el partido decidió acercarse más al centro. Como es conocido, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo sacaron cerca del 7 % de los votos, mientras De la Espriella pasó de primero a segunda vuelta con 44 %. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)