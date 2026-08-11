Así fue el primer bombardeo de las Fuerzas Militares durante el gobierno De la Espriella: el Eln fue el blanco

Las Fuerzas Militares ejecutaron el primer bombardeo desde que Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente. Ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes en distintas veredas que están entre los municipios de Tibú y San Calixto (Norte de Santander). El operativo golpeó a estructuras del ELN (Ejército de Liberación Nacional). El diario El Tiempo reportó que el balance preliminar dejaría dos muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos. La operación se habría denominado “Beta” y la habrían dirigido unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Primero, las tropas habrían llegado al área como parte de una operación contra miembros de esa guerrilla, lo que habría generado un enfrentamiento que dio paso al despliegue de capacidades aéreas. Estas habrían sido desde aviones de combate K-FIR y A29 Super Tucano. Al intervenir en el sector, las tropas habrían encontrado armamento, drones, elementos de comunicación y explosivos que estarían siendo recogidos mientras se consolidan los resultados de la operación. También se estaría verificando si se abatió a algún cabecilla del grupo guerrillero. Le puede interesar: Golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias ‘Alexis Perdomo’

Estrategia militar de Abelardo de la Espriella frente al ELN y grupos armados

De la Espriella ha prometido enfrentar a los grupos armados. En su primer discurso como presidente, pronunciado el pasado viernes, dijo que la etapa del diálogo con organizaciones narcoterroristas llegó a su fin y que el Estado adoptará una estrategia de confrontación directa. “La opción del diálogo está completamente agotada”, afirmó, al sostener que las organizaciones criminales han aprovechado durante años la debilidad institucional para fortalecerse. Y dejó dos caminos a los integrantes de las diferentes estructuras armadas: someterse a la justicia o enfrentar la acción militar del Estado.

Crisis de orden público y desplazamiento forzado en el Catatumbo, Norte de Santander

En cuanto a Norte de Santander, De la Espriella viene hablando del departamento hace un tiempo. En julio, durante su primer empalme regional en Cúcuta, puso un ultimátum a los principales cabecillas del ELN y del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Se trata de alias Alfred y alias Andrey, respectivamente. Desde enero de 2025, ambas estructuras se han enfrentado por el control territorial en diferentes puntos del Catatumbo. Eso ha afectado a la población del departamento, ya que desde que reventó la crisis han tenido que desplazarse más de 120.000 personas, cerca de 50.000 familias han permanecido confinadas y alrededor de 120 personas han muerto. Le puede interesar: Exclusivo | Los 25 bombardeos en el gobierno Petro que reflejan a quién se decidió atacar y a quién no

Balance comparativo de bombardeos militares durante el gobierno de Gustavo Petro

Bajo el mandato de Gustavo Petro, las Fuerzas Militares ejecutaron 25 bombardeos, según un documento oficial obtenido por EL COLOMBIANO e información confirmada por fuentes de Inteligencia Militar en su momento. De los 25 bombardeos, 12 fueron contra el EMC de “Iván Mordisco”, con quien el Gobierno rompió acercamientos de paz en marzo de 2023. Le siguen el Clan del Golfo, con nueve operaciones de esta clase; el ELN, con tres; y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), con una.

Este último caso es el más llamativo, pues el EMBF, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), fue una de las organizaciones que más hábilmente barajó sus cartas en la mesa de la “paz total”. En primera medida, “Calarcá” se separó del EMC y de su socio “Iván Mordisco” a mediados de 2023, formó su propia facción llevándose consigo al 60% de la tropa, y retomó los diálogos con la Casa de Nariño en octubre de ese año. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas Frecuentes