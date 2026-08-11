Claro, Tigo, Wom y Starlink darán datos móviles gratis a usuarios afectados por el terremoto: vea cómo acceder al beneficio

Las empresas de telecomunicaciones Claro, Tigo Wom, además de la compañía de red de internet satelital Starlink, anunciaron medidas de apoyo para sus clientes prepago en las zonas más afectadas por el terremoto registrado en el país. Las compañías entregarán paquetes de datos móviles gratuitos para facilitar las comunicaciones mientras continúan las labores de recuperación de sus redes. En medio de la emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto, liss firmas en mención habilitaron beneficios gratuitos para sus usuarios móviles prepago en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, departamentos donde se han presentado afectaciones tanto en infraestructura como en el suministro de energía. La medida busca facilitar el contacto entre familiares, el acceso a información y las comunicaciones durante la atención de la emergencia. Los beneficios serán activados automáticamente, por lo que los usuarios no tendrán que realizar solicitudes ni trámites. Le puede interesar: Tigo reporta intermitencias tras fuerte sismo: hay cortes de energía y daños en su infraestructura

¿Qué datos gratis entregará Claro?

Claro anunció un paquete de mayor duración para sus clientes prepago ubicados en las zonas afectadas. De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía este 11 de agosto, los usuarios recibirán durante siete días: 2 GB de datos móviles, minutos ilimitados y servicio de mensajería (SMS).

Claro señaló que el beneficio se entregará de manera automática y que su propósito es “facilitar la conectividad y la comunicación de las personas damnificadas” por el terremoto. La compañía también informó que está recolectando alimentos no perecederos y productos de aseo, mediante donaciones de sus colaboradores y en alianza con el Banco de Alimentos y Abaco.

Tigo entregará 2 GB durante tres días

Tigo también anunció un beneficio para sus clientes móviles prepago en los cinco departamentos afectados. Según el comunicado de la empresa, los usuarios recibirán 2 GB de datos sin costo durante tres días, con activación automática y sin necesidad de realizar ningún trámite. El beneficio estará disponible para clientes de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. Tigo explicó que la medida tiene como objetivo permitir que las personas puedan “facilitar la comunicación con sus seres queridos y el acceso a información relevante mientras continúa la emergencia”. Lea más: ¿Se cayó la señal tras el terremoto? Estas son las opciones para comunicarse durante una emergencia

Wom también se suma

Wom explicó que algunos clientes de Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó han experimentado intermitencias, principalmente por cortes en el suministro de energía eléctrica y afectaciones en la infraestructura de transmisión. Según el comunicado, sus equipos técnicos trabajan desde el lunes en la recuperación de los servicios, en coordinación con los operadores de energía y con comunicación permanente con el Ministerio de las TIC y el Gobierno Nacional. Como medida de apoyo, la empresa habilitó beneficios gratuitos diferenciados para usuarios prepago y pospago. Los usuarios prepago tendrán, entre el 10 y el 12 de agosto, 2 GB de datos y minutos ilimitados. Además, recibirán otros 2 GB y minutos ilimitados entre el 12 y el 17 de agosto. Para los clientes pospago, la compañía habilitó datos y voz ilimitados durante 15 días, hasta el 24 de agosto, además de una ampliación del plazo para el pago de las facturas, de acuerdo con el ciclo de cada usuario. Los beneficios aplican en Manizales y Pereira; Armenia y Circasia; Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, además de Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Palmira y Yumbo. La compañía señaló que continuará informando sobre el avance de la normalización de sus servicios en las zonas afectadas.

Starlink se suma a las ayudas de conectividad tras el terremoto

A las medidas anunciadas por Claro y Tigo para mantener conectados a los usuarios de las zonas afectadas por el terremoto se suma Starlink, que anunció un plan de apoyo para facilitar el acceso a internet en los territorios más golpeados por la emergencia. La compañía informó que ofrecerá servicio gratuito hasta el 12 de septiembre a clientes nuevos y existentes ubicados en las zonas afectadas de Colombia. Para quienes ya tienen una suscripción activa, no será necesario realizar ningún trámite, pues Starlink aplicará automáticamente un crédito a la cuenta. La medida también cobija a usuarios que hayan cancelado su suscripción, quienes podrán recibir un crédito para reactivarla.

En el caso de nuevos clientes, quienes adquieran un equipo Starlink en las zonas afectadas deberán comunicarse con el servicio de asistencia después de la compra para solicitar el beneficio. Además, la compañía anunció que está desplegando equipos para apoyar a las agencias de respuesta de emergencia y contribuir al restablecimiento de la conectividad en los lugares donde las redes tradicionales continúan afectadas. Starlink también indicó que los usuarios cuyos equipos hayan resultado afectados por el terremoto podrán solicitar un reemplazo gratuito a través de su servicio de asistencia.

Los operadores todavía trabajan para recuperar las redes

Los beneficios llegan mientras las empresas continúan enfrentando las consecuencias del terremoto sobre sus redes de telecomunicaciones. Claro explicó que sus equipos técnicos y de ingeniería trabajan principalmente en las zonas afectadas para estabilizar la infraestructura. Entre las causas de las intermitencias identificadas por la compañía están las interrupciones en el suministro de energía, los daños en infraestructura y la alta demanda de tráfico sobre la red. Esta última situación cobra importancia durante una emergencia, cuando aumenta de manera considerable el número de personas que intentan comunicarse simultáneamente con familiares, organismos de socorro y autoridades. Conozca también: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos Tigo, por su parte, indicó que la disponibilidad de su red ha mejorado frente a la jornada anterior, aunque advirtió que la recuperación completa dependerá de que se normalice el suministro eléctrico y terminen las reparaciones sobre la infraestructura afectada. La compañía aseguró que sus equipos técnicos mantienen trabajos prioritarios para lograr la recuperación total de los servicios. De esta manera, los dos operadores buscan reforzar la conectividad en cinco departamentos golpeados por el sismo, al tiempo que avanzan las labores para recuperar la infraestructura y normalizar sus servicios. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: