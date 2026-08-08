Golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias ‘Alexis Perdomo’

Las Fuerzas Militares reportaron la neutralización de alias “Alexis Perdomo”, señalado como uno de los principales responsables de las finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia, durante operaciones desarrolladas en el departamento de Caquetá. “Con su neutralización no solo cae este cabecilla, golpeamos una de las principales fuentes de financiación criminal que sostenía esta estructura a costa del miedo y el dinero de los colombianos”, aseguró el Ejército Nacional.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, el señalado cabecilla estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y otros sectores productivos de Caquetá y Huila. La operación fue adelantada por unidades de la Sexta División del Ejército y el Gaula Militar. Según el reporte, durante las acciones también fue recuperada una menor de edad, quien presuntamente sería pareja sentimental de alias “Alexis Perdomo”, así como tres personas que, de acuerdo con las autoridades, estarían siendo víctimas de extorsión. La operación también dejó varios objetos incautados, entre ellos armas de fuego, cargadores y munición, además de equipos y elementos de intendencia y comunicaciones. También se incautaron varios teléfonos celulares, cables y otros dispositivos electrónicos, así como prendas y accesorios de uso táctico. Puede interesarle: Los símbolos de la posesión de De la Espriella: sillas de un prócer, la Virgen de Fátima y un vendedor de panela En otra fotografía compartida por el comandante López, se observan varios cartones de “paz y salvo” con la organización criminal. El ministro del Interior del nuevo presidente, Abelardo de La Espriella, se pronunció sobre la operación en su cuenta de X: “Cuando existe voluntad por parte del Estado para combatir al crimen, los resultados se empiezan a ver rápidamente. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró. La operación militar se produjo pocas horas después de la llegada al poder del mandatario de Defensores de la Patria. Durante su posesión, realizada en el Cantón Militar Pichincha, en Cali, el presidente marcó distancia frente a la política de conversaciones con los grupos armados ilegales y planteó un giro hacia una estrategia centrada en la acción de la Fuerza Pública.

Material incautado durante la operación. FOTO: FUERZAS MILITARES.

En ese mismo escenario, anunció además la construcción de megacárceles destinadas a los integrantes de estructuras que representen una amenaza para la seguridad del país. En su primer discurso como jefe de Estado, De la Espriella sostuvo que los acercamientos con las organizaciones narcoterroristas ya no tienen margen para continuar y que el Estado debe asumir una posición de confrontación. “La opción del diálogo está completamente agotada”, afirmó el mandatario, quien cuestionó que estos grupos hayan utilizado la falta de presencia institucional para consolidar su capacidad criminal. El presidente también anunció una de las primeras medidas de su administración en materia de seguridad: la publicación de un listado oficial de las organizaciones que serán consideradas narcoterroristas. La intención, según explicó, es establecer un marco que permita a las Fuerzas Militares y de Policía actuar contra estas estructuras con nuevas herramientas.

De acuerdo con la postura expuesta por el mandatario, quienes hagan parte de esos grupos tendrán que decidir entre acudir a la justicia o enfrentar las operaciones del Estado. La recuperación del control territorial, la persecución de las estructuras dedicadas al narcotráfico y el desmantelamiento de las rentas ilegales quedaron planteados como algunos de los principales objetivos de su política de seguridad. La instrucción también fue dirigida directamente a los uniformados. Desde el Cantón Militar, De la Espriella pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía actuar contra las organizaciones criminales que mantienen presencia en distintas zonas del país y aseguró que quienes adelanten estas operaciones tendrán el respaldo político y jurídico de su Gobierno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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