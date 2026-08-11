Estados Unidos envía equipo élite de rescate para la atención del terremoto en Colombia

El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó el envío a Colombia del Equipo de Respuesta de Asistencia por Desastres (DART) para ayudar en labores de respuesta al terremoto de 7,4 que sacudió al centro y suroccidente del país.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, este grupo élite de especialistas llegaría en el transcurso de este martes, 11 de agosto, a territorio colombiano para apoyar las operaciones críticas de socorristas.

Este equipo especial es gestionado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y tiene la misión de coordinar la respuesta humanitaria del país norteamericano ante crisis internacionales.

DART está entrenado para llegar a las zonas afectadas en un plazo de 24 a 48 horas luego de ocurrida la tragedia e identificar las necesidades humanitarias críticas que haya en el lugar, así como integrar equipos urbanos especializados para extraer sobrevivientes en medio de los escombros.

Esta unidad ya ha estado en otras catástrofes como los terremotos de Turquía y Siria en el 2023, el terremoto en México en 2017, el terremoto y tsunami ocurrido en Japón en el 2011, el maremoto del océano Índico del 2004 y el terremoto de Haití en el 2010.

Sin embargo, su experiencia no solo está ligada a desastres naturales. DART también ha sido desplegado en múltiples ocasiones para gestionar el flujo de refugiados en las guerras de Irak, Kosovo, Siria y Ucrania.

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Con la confirmación del envío de esta unidad, el Departamento de Estado subrayó que la administración de Donald Trump se ha mantenido en contacto directo con el presidente Abelardo de la Espriella luego del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto.