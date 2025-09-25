Abelardo de la Espriella entuteló al Gobierno por una supuesta reducción en su esquema de seguridad

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que denuncia la disminución de su esquema de seguridad y advierte un riesgo “inminente” para su vida y la de su familia. En el documento, radicado ante el Consejo de Estado el 23 de septiembre, De la Espriella aseguró que se están vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Según la tutela, la reducción de su protección lo deja expuesto en un contexto de amenazas y hostigamientos.

“El riesgo para el abogado y político es inminente debido a los perfilamientos de los que ha sido víctima de manera directa y sistemática por parte del jefe de Estado colombiano. Una situación similar a la que enfrentó el precandidato Miguel Uribe Turbay”, señala el texto. Conozca: “Se hizo millonario con los bandidos”: Vicky Dávila se aleja y vuelve a criticar a Abelardo de La Espriella De la Espriella también reveló que, según información que recibió, existiría una oferta de ocho millones de dólares por atentar contra su vida, la del expresidente Álvaro Uribe y la de otros opositores. “He recibido información muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores. Ocho millones de dólares por vernos muertos. No me asustan. Seguiré en la lucha de frente”, indicó en un comunicado.

Abelardo De La Espriella denunció que existiría una oferta de ocho millones de dólares por atentar contra su vida, la del expresidente Álvaro Uribe y la de otros opositores. FOTO: Colprensa