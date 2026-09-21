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América, Millonarios y Nacional lideran el FPC tras 11 fechas jugadas; así está la tabla de la Liga Betplay

En la fecha número once de la Liga Betplay ocurrieron algunas sorpresas que modificaron la tabla de posiciones.

  • América y Tolima protagonizaron el duelo de la jornada. FOTO: X AmericadeCali
    América y Tolima protagonizaron el duelo de la jornada. FOTO: X AmericadeCali
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Con 9 partidos de 10 disputados, la fecha once de la Liga Betplay Dimayor 2026-2 dejó varios resultados sorpresivos y mucha polémica por parte del arbitraje. Cerrando la jornada dominical, Atlético Nacional visitó a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, donde sufrió su segunda derrota bajo el mando de Lucas González. El cuadro local aprovechó dos desatenciones defensivas del Verde Paisa, que no pudo batir al arquero Roameth Romaña y perdió el compromiso en el Meta por 2-0. Los goles de Llaneros fueron obra de Yorleys Mena y Frank Castañeda.

Más temprano jugaron Deportes Tolima y América de Cali en Ibagué. Este duelo entre Pijaos y Escarlatas prometía ser el mejor de la jornada, no obstante, la intensidad del compromiso llevó a que cada cuadro sufriera un expulsado por lado y empataran al final 1 a 1, goles de Sergio Aguayo (Tolima) y Yeison Guzmán (América). Por otro lado, Atlético Bucaramanga continúa siendo el único invicto del campeonato tras ganarle 2-0 a Internacional de Bogotá como local con anotaciones de Luciano Pons y Emerson Batalla.

En otras noticias: Video | Hincha de Nacional viajó desde Cartagena en moto para ver al equipo sin saber que el partido era a puerta cerrada

Iniciando la jornada dominical, el Junior de Barranquilla consiguió su primer triunfo del campeonato tras golear a Fortaleza en Bogotá por 4-1. Los “Amix” se quedaron rápidamente (17’) con uno menos por la expulsión de Jhon Solís, situación que aprovechó Junior, que anotó a través de Jermein Peña, Teófilo Gutiérrez, Déiber Caicedo y Francisco Fydriszewski. En Fortaleza descontó Yesid “Mambo” Díaz.

En los partidos del sábado, Once Caldas volvió a caer, esta vez en condición de visitante contra el Deportivo Pasto 1-0 con un tanto de Diego Chávez. Deportivo Cali, por su parte, goleó al Cúcuta 3-0 en su estadio con un doblete de Eduard Bello y otra diana de Steven “Tití” Rodríguez. Santa Fe aplastó en Valledupar a Alianza por 4-1 (Alexis Zapata, Nahuel Bustos x2 y Hugo Rodallega; descontó Cristian Vergara), mientras que Millonarios hizo respetar su casa y le ganó 3-0 a Boyacá Chicó (Francis Chaverra y Andrey Estupiñán x2).

Para saber más: James Rodríguez y la frase con la que liquidó el tema del Junior tras llegar a Nacional: “Esta camiseta es la que más pesa”

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Por último, el viernes pasado, Águilas Doradas igualó 2-2 ante Deportivo Pereira en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín. Los goles del cuadro dorado fueron obra de Fabián Charales y Anthony Vasquéz, mientras que en el Matecaña, las dianas las hicieron Jhon Largacha y Danilo Ortíz. El Deportivo Independiente Medellín recibirá a Jaguares el martes 22 de septiembre para completar la fecha 11 del FPC.

Así está la tabla:

Con los tres equipos más laureados del país en los primeros puestos, así está la clasificación de la Liga Betplay 2026-2:

1. América de Cali (21 puntos)

2. Millonarios (19 puntos)

3. Atlético Nacional (18 puntos)

4. Atlético Bucaramanga (17 puntos)

5. Deportes Tolima (17 puntos)

6. Independiente Santa Fe (16 puntos)

7. Deportivo Independiente Medellín (16 puntos)

8. Deportivo Cali (15 puntos)

9. Llaneros (14 puntos)

10. Once Caldas (12 puntos)

11. Águilas Doradas (11 puntos)

12. Internacional de Bogotá (11 puntos)

13. Cúcuta Deportivo (9 puntos)

14. Fortaleza (8 puntos)

15. Deportivo Pasto (8 puntos)

16. Alianza Valledupar (8 puntos)

17. Boyacá Chicó (8 puntos)

18. Jagures (7 puntos)

19. Deportivo Pereira (7 puntos)

20. Junior de Barranquilla (6 puntos)

Lea también: ¿Se acabó la paciencia con “Chicho” Arango? Crecen las críticas tras la derrota de Nacional

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué equipo se mantiene como el único invicto de la Liga BetPlay 2026-2?
Respuesta: El Atlético Bucaramanga continúa como el único equipo invicto del campeonato tras vencer 2-0 a Internacional de Bogotá como local, gracias a los goles de Luciano Pons y Emerson Batalla.
¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-2 en los primeros puestos?
El campeonato es liderado por el América de Cali con 21 puntos, seguido por Millonarios en la segunda casilla con 19 unidades y Atlético Nacional en el tercer lugar con 18 puntos.
¿Qué equipos ocupan actualmente los puestos de clasificación a los cuadrangulares?
Los ocho primeros lugares de la tabla son ocupados por América de Cali (21 pts), Millonarios (19 pts), Atlético Nacional (18 pts), Atlético Bucaramanga (17 pts), Deportes Tolima (17 pts), Independiente Santa Fe (16 pts), Deportivo Independiente Medellín (16 pts) y Deportivo Cali (15 pts).
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