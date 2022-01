Acoso sexual en espacio público: ¿un nuevo delito por crear?

En la Cámara de Representantes cursa un proyecto de ley que si sus autoras quieren que prospere, tendrán que revertir un concepto que aunque no es vinculante, no les juega a favor, y eso podría quitarles apoyos.

Según la profesora, el acoso callejero es ese verbal, “el de las cochinadas que le dicen a una mujer”; en cambio, un tocamiento no consentido es un acto sexual violento que ya está tipificado como delito. El Consejo, de hecho, dice que ese acto da una pena más alta (de hasta 54 meses) de la que se pretende crear.

Otro de los argumentos de este órgano asesor del Gobierno es que el nuevo delito llevaría a un hacinamiento carcelario, y ello se aleja de la idea de que la “privación de la libertad se reserve para los ataques más graves”.

Según la profesora Correa, esa conclusión a la que llega el Consejo es apresurada, pues se obvia que en la justicia colombiana los casos de violencia sexual en contra de la mujer o quedan impunes o suelen demorarse mucho en aclararse.

No obstante, sí considera que el acoso sexual callejero (el de palabras obscenas, no el del tocamiento o masturbación) no es un tema del derecho penal, sino de educación, por lo que se puede pensar en “comparendos educativos” que lleven a explicar que hacer eso no está bien.

En ese orden de ideas, Correa rescata que a pesar de estas observaciones, la idea de ordenarle al Gobierno a que diseñe campañas de prevención es una buena forma de combatir este tipo de actos que atentan contra la integridad de las mujeres.