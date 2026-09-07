“Terminarán como él”: De la Espriella advierte que ya están identificados los asistentes al polémico funeral de ‘Bendito Menor’

Unos videos compartidos en redes sociales, en los que aparecen personas cercanas a alias Bendito Menor durante su funeral en La Guajira, llevaron al presidente Abelardo de la Espriella a lanzar una fuerte advertencia contra los grupos criminales que buscan mantener el control territorial y las rentas ilegales en esta región.
El pronunciamiento, justamente, se produjo tras el operativo en el que fue abatido Naín Pérez Toncel en Riohacha, señalado como uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El mandatario aseguró que las autoridades ya tienen identificados a otros integrantes de estas estructuras que pretenden continuar con el control territorial y la intimidación de las comunidades.
“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, afirmó De la Espriella.