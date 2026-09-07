“Terminarán como él”: De la Espriella advierte que ya están identificados los asistentes al polémico funeral de ‘Bendito Menor’

Unos videos compartidos en redes sociales, en los que aparecen personas cercanas a alias Bendito Menor durante su funeral en La Guajira, llevaron al presidente Abelardo de la Espriella a lanzar una fuerte advertencia contra los grupos criminales que buscan mantener el control territorial y las rentas ilegales en esta región. El pronunciamiento, justamente, se produjo tras el operativo en el que fue abatido Naín Pérez Toncel en Riohacha, señalado como uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El mandatario aseguró que las autoridades ya tienen identificados a otros integrantes de estas estructuras que pretenden continuar con el control territorial y la intimidación de las comunidades. “Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, afirmó De la Espriella.

El presidente también advirtió a quienes intenten ocupar el lugar dejado por alias Naín. “El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él”, señaló, al tiempo que aseguró que su Gobierno no permitirá que la ilegalidad se convierta en una práctica normalizada. Y es que estas declaraciones llegan en medio de una ofensiva que ha lanzado el Gobierno nacional, luego de que el jefe de Estado ordenara a la Fuerza Pública intensificar las operaciones contra estos grupos. “Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables!”, manifestó.

El jefe de Estado también cuestionó la percepción que, según dijo, ha permitido presentar a integrantes de organizaciones criminales como figuras heroicas con un mensaje fuerte. “Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica”, sostuvo. Finalmente, el mandatario, quien cumple un mes como cabeza en Casa de Nariño, aseguró que mantendrá la ofensiva contra las estructuras criminales que operan en el departamento: “Conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”.

El origen de la polémica

Las declaraciones se produjeron después del operativo contra las ACSN en La Guajira, en el que fue abatido alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales objetivos de las autoridades en la región. El cuerpo del cabecilla llegó este domingo a Riohacha, en medio de un ambiente de tensión y de un amplio dispositivo de seguridad. Videos que circularon en redes sociales mostraron el paso del cortejo fúnebre por la Troncal del Caribe, acompañado por una caravana de motocicletas, pancartas y música popular. También se observaron hombres que realizaron disparos al aire mientras avanzaban los vehículos fúnebres.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . La llegada de los cuerpos se produjo después de que las autoridades realizaran un consejo de seguridad en Riohacha durante la noche del sábado, ante la expectativa que había generado su traslado. El Gobierno buscaba evitar que la muerte de ‘Bendito Menor’ desencadenara una disputa por el control de los territorios y las economías ilegales que permanecían bajo influencia de estas organizaciones. Lea también: Así llegó a Riohacha el cuerpo de ‘Bendito Menor’: disparos al aire, motos y música acompañaron el cortejo

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