Congresistas demócratas presionan a OpenAI por fallos de seguridad: la empresa ya desarrolla un apagado de emergencia para su IA

OpenAI está trabajando en capacidades de apagado automático para sus modelos de inteligencia artificial (IA), como ha asegurado a dos congresistas demócratas de Estados Unidos en respuesta a las preocupaciones que plantearon por el caso de hackeo a Hugging Face.
La firma tecnológica afirma que ha reforzado las medidas de seguridad de sus modelos más avanzados con nuevas salvaguardas que se adaptan a sus capacidades para garantizar que hacen lo que se espera de ellos y evitar nuevos ‘hackeos’ autónomos como el de Hugging Face.