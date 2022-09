El milagro por el que tanto rezó A ida Victoria Merlano Manzaneda , hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo (prófuga de la justicia colombiana y refugiada en Venezuela), se le dio tal y como lo pidió al “altísimo”: no pagará 17 años de prisión, como lo tenía presupuestado la Fiscalía , y los 90 meses a los que fue condenada los pagará en su casa, bajo la modalidad de detención domiciliaria.

“Ya lloré todo lo que iba a llorar y tengo que darles la noticia: no me voy a ir a una cárcel. Me dictaron privación de la libertad entonces ahora tengo que cuadrar todo el tema con el Inpec de la entrega”, dijo Merlano en su cuenta de Instagram, y agregó que se sentía feliz porque podrá pasar Navidad con su familia.

La decisión en primera instancia de Diógenes Manchola, juez 20 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá, señala que la condena obedece a que Aida Victoria ayudó a escapar a su madre aquella tarde del 1 de octubre de 2o19, cuando la excongresista asistía a una cita odontológica en un consultorio en el Centro Médico La Sabana, en la carrera Séptima con calle 119, norte de Bogotá.