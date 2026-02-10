Atención | Apareció la senadora Aida Quilcué en el Cauca, según MinDefensa: ¿qué pasó?

Las autoridades confirmaron que la senadora Aida Quilcué apareció con vida este martes en el Cauca tras horas de incertidumbre por un presunto secuestro en la vía Inzá–Totoró.

Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien sostuvo que la información del hallazgo de la congresista fue corroborada por miembros de la Guardia Indígena. “Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, declaró el funcionario.

Sobre las 2:14 de la tarde, el equipo de la senadora Aida Quilcué denunció un presunto secuestro de la congresista y su esquema de seguridad. El hecho se habría presentado entre los municipios de Inzá y Totoro, según reclamó el equipo de la senadora. “Presuntamente han sido secuestrados”, alertaron.

Inicialmente, el ministro reportó que, a través de la Guardia Indígena, fue hallada la camioneta en la que se movilizaba la congresista, pero sin sus ocupantes. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que la senadora salió del municipio de La Plata tomando la vía a Popayán por Inzá. “Por ahí delinque la estructura Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc, alertó. Puede leer: Video revela la brutalidad del atentado contra el esquema del senador Jairo Castellanos

¿Quién es la senadora Aida Quilcué?