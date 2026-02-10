Renuncia presidente encargado de Urrá tras pedido de Petro por investigación penal por tragedia invernal en Córdoba

Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de presidente encargado (primer suplente de presidente) de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., una decisión que se produjo pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por la tragedia invernal que afecta al departamento de Córdoba.
Acevedo estuvo vinculado por más de 33 años a la generadora y había sido nombrado en ese encargo el 28 de mayo de 2025 y su salida aplica únicamente para el cargo, no para la empresa.
La carta de renuncia tiene fecha del 10 de febrero, día en el que está prevista la reunión de la junta directiva de la compañía. La solicitud para que se apartara del encargo fue hecha directamente por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.