Renuncia presidente encargado de Urrá tras pedido de Petro por investigación penal por tragedia invernal en Córdoba

Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de presidente encargado (primer suplente de presidente) de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., una decisión que se produjo pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por la tragedia invernal que afecta al departamento de Córdoba. Acevedo estuvo vinculado por más de 33 años a la generadora y había sido nombrado en ese encargo el 28 de mayo de 2025 y su salida aplica únicamente para el cargo, no para la empresa. La carta de renuncia tiene fecha del 10 de febrero, día en el que está prevista la reunión de la junta directiva de la compañía. La solicitud para que se apartara del encargo fue hecha directamente por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

Lea más: Anla evidencia que Urrá excedió niveles máximos del embalse y empeoró inundaciones en Córdoba “La decisión de dar por terminado el encargo se produce en un contexto particularmente sensible, marcado por una crisis que afecta a las comunidades de Córdoba y por un debate público que, a mi juicio, no debería escalarse a escenarios de confrontación institucional”, se lee en la carta de renuncia de Rocha. Cabe recordar que Rocha defendió en varias ocasiones las medidas tomadas por la hidroeléctrica al decir que estas permitieron la contención de catástrofes mayores en las comunidades río abajo. “De no existir el embalse y sus estructuras, la catástrofe habría sido mucho mayor en Córdoba. Tuvimos 58 horas continuas por encima de 2.200 metros cúbicos por segundo. De no estar Urrá, estaríamos buscando tierras alta. (...) Desde el 2000, hemos controlado 97% de las crecientes. Consideramos creciente todo aporte superior a 700 metros cúbicos por segundo. Hemos tenido 473 crecientes y controlado 455”, explicó el presidente (e) saliente.

Por otro lado, Rocha le dijo a La República que Petro “tiene una información incorrecta”. Su argumento se basa en que Urrá nunca violó en 27% de los días los niveles máximos permitidos durante dos meses. A renglón seguido, añadió que en 2025 y en lo corrido del evento extremo no han violado ningún nivel reglamentado. “Nuestro nivel máximo es 130,5 metros. Cuando inició el evento estábamos en 129,6 metros sobre el nivel del mar, es decir, 90 centímetros por debajo de la cuota segura para el mes más seco del verano”, calculó.

Qué dijo Petro sobre la hidroeléctrica Urrá y la Anla

La controversia se intensificó la noche del 9 de febrero durante el Consejo de Ministros. Allí, el presidente Petro afirmó que entre 2020 y 2024 la hidroeléctrica Urrá habría superado los volúmenes máximos permitidos, pese a los reiterados llamados y estudios técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Estas declaraciones se dieron en el contexto de las fuertes lluvias y las afectaciones en Córdoba, que el Gobierno relaciona con el manejo de los embalses y la operación de la central hidroeléctrica. Incluso, hace 24 horas, el presidente Petro había publicado varios trinos en X y en uno de ellos dijo que las descargas que realizaba la hidroeléctrica eran un crimen ambiental. “El gerente debe renunciar de inmediato,y asumir sus responsabilidades penales”, escribió el mandatario este lunes.

También el presidente Petro había dicho el fin de semana pasado que tanto Urrá como Hidroituango han implementado una estrategia en la que acumulan aguas en las terminales hidroeléctricas para que las plantas térmicas usen gas para que este escasee. Asimismo, en el Consejo de Ministros, la ministra de Ambiente encargada y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez, precisó que Urrá registró cinco días (durante enero) en los que estuvo por encima del volumen máximo permitido, de acuerdo con los reportes de XM. Siga leyendo: Tras pedido de Petro, Superservicios abre investigación a hidroeléctricas por manejo de embalses

Renuncia solicitada por el MinEnergía y decisión de la junta