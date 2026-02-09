“Arbustos humanos”, pirotecnia a gran escala y más datos del show de medio tiempo de Bad Bunny

El show de Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl este fin de semana no solo fue música, fueron postales simbólicas de lo que significa ser latino y de un sentimiento profundo de puertorriqueñidad en el escenario más importante de un país que colonizó a la isla del encanto y que la ha tenido en el olvido por muchos años.
Fue defender y mostrar amor, en vivo y en directo, a ese pedazo de tierra que mide 100x35 –en millas y que el mismo Benito referenció en su discurso de aceptación del Grammy–. Hoy en la isla del encanto no hay otro tema que no sea Bad Bunny.
Pero en el mundo también se habla del “conejo malo”, el video del show de Bad Bunny, de 13 minutos, le ha dado la vuelta al mundo. La transmisión confirmó que se convirtió ya en el más visto de los espectáculos de este tipo con 135.4 millones de personas, según detalló la cadena NBC, superando al del año anterior, de Kendrick Lamar que tenía 133.5 millones.