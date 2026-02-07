Video revela la brutalidad del atentado contra el esquema del senador Jairo Castellanos

Las imágenes, dadas a conocer por el equipo de trabajo del congresista, evidencian cómo varios hombres armados con fusiles y otras armas de largo alcance y sin camuflados, disparan de manera sostenida contra la camioneta, que ya se encontraba detenida en una vía rural. El ataque se ejecuta a corta distancia y sin posibilidad de reacción por parte de los ocupantes.

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto del ataque armado contra el vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos , un material que dejó al descubierto la violencia con la que fueron asesinados dos de sus escoltas en el departamento de Arauca .

El video, de aproximadamente 30 segundos, muestra la intensidad de las ráfagas dirigidas directamente al vehículo, con el aparente objetivo de asegurar la muerte de quienes iban en su interior. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las autoridades es que los responsables vestían de civil, sin prendas camufladas ni distintivos que los asocien con fuerzas militares o de seguridad.

El atentado ocurrió el 5 de febrero, en el trayecto entre los municipios de Fortul y Tame, y desde entonces se mantiene activa una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.

Para los investigadores, el video se convirtió en una pieza clave dentro del proceso judicial, pues permitirá analizar el modus operandi, la logística empleada y la posible participación de estructuras armadas ilegales, en un contexto especialmente sensible por la cercanía de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

Tras conocerse las imágenes, el senador Jairo Castellanos reaccionó con un mensaje de profundo dolor por la pérdida de sus hombres de confianza. “Me masacraron a mis muchachos del esquema de seguridad, uno llevaba conmigo diez años y el otro casi dos”, expresó el congresista, visiblemente afectado por el ataque que cobró la vida de dos integrantes de su protección.

Desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) también rechazaron el atentado y expresaron su solidaridad con las familias de Wilmer Antonio Leal, conductor escolta adscrito a la entidad, y Esmeli Manrique, hombre de protección de la Policía Nacional, quienes murieron mientras cumplían funciones de seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de un ataque que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de líderes políticos en regiones golpeadas por la violencia armada.