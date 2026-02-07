Video revela la brutalidad del atentado contra el esquema del senador Jairo Castellanos

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto del ataque armado contra el vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, un material que dejó al descubierto la violencia con la que fueron asesinados dos de sus escoltas en el departamento de Arauca.
Las imágenes, dadas a conocer por el equipo de trabajo del congresista, evidencian cómo varios hombres armados con fusiles y otras armas de largo alcance y sin camuflados, disparan de manera sostenida contra la camioneta, que ya se encontraba detenida en una vía rural. El ataque se ejecuta a corta distancia y sin posibilidad de reacción por parte de los ocupantes.