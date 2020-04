Aislamiento obligatorio se extiende hasta el 11 de mayo

El presidente Iván Duque confirmó que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 11 de mayo. Aunque inicialmente debía terminar este 27 de abril, el jefe de estado afirmó que “nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria pero haciéndole revisiones periódicas. Nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y responsabilidad”.

Puede ver: Supresión, el camino para flexibilizar la cuarentena

Sobre esos sectores que podrían tener actividad nuevamente, Duque aclaró: “el sector de la construcción con protocolos muy puntuales pueda reiniciar su trabajo, también el sector de la industria manufacturera pueda operar. Hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos. Estaremos evaluando de acá al 11 de mayo para dar pasos a otros sectores”.

Agregó que con esta decisión busca comenzar lentamente la reactivación económica del país: “Esta no es una discusión de términos simplistas. Esta no es una discusión entre encierro y libertad. No es una discusión entre todo o nada. Nuestra primera responsabilidad es la protección de la vida y de la salud. Esto hay que hacerlo de tal manera para que el coronavirus no genere una pandemia de desempleo, de pobreza o de recesión. Tenemos que conciliar los valores de la vida y de la salud con una recuperación y gradual de actividad productiva”.

El mandatario de los colombianos agregó que hasta finales de mayo no habrá vuelos internacionales o naciones en el país, con excepción de aquellos de carácter humanitario o de carga. No habrá transporte intermunicipal, salvo para aquellas actividades que están dentro de las excepciones del aislamiento obligatorio. De igual forma, sotuvo que los sistemas de transporte masivo deberán operar con protocolos estrictos y no podrán superar el 35 % de su capacidad. Invitó a que los ciudadanos empiecen a hacer uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta.

Puede ver: Colombia busca conseguir insumos de protección médica para seis meses

Entretanto, agregó que se debe profundizar el teletrabajo en su máxima expresión. “Todo aquel que pueda seguir teletrabajando lo debe hacer para proteger la vida y para proteger la salud”, dijo. Insistió en que no habrá eventos públicos, bares ni discotecas, e indicó que los restaurantes podrán prestar sus servicios a través de domicilios. Reiteró que no estarán abiertos los colegios o universidades y que los niños, jóvenes y adultos mayores de 70 año se mantendrán aislados hasta el 30 de mayo.