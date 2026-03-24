Alcaldes denuncian “maltrato e ignorancia” del Gobierno Petro hacia las regiones

En un pronunciamiento unánime, los alcaldes de las varias ciudades capitales del país lanzaron una dura ofensiva en contra de la administración del presidente Gustavo Petro. Luego de asistir a la Asamblea General de Asocapitales, los mandatarios locales denunciaron un estado de “abandono sistémico” que enfrentan los territorios bajo el actual modelo de gestión nacional.
Luego de este encuentro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró en esta declaración conjunta que es claro que se evidencia una fractura profunda entre las ciudades principales del país y el Gobierno Nacional.
Además, expresó su solidaridad con los uniformados fallecidos en el siniestro de Puerto Leguízamo, y vinculó el hecho directamente con una presunta falta de respaldo institucional y financiero desde el Ejecutivo.
“En los últimos 43 meses ha habido 11 accidentes de aeronaves de las fuerzas militares de Colombia; han fallecido más de 100 miembros de la fuerza pública por cuenta de esos accidentes. Eso es una demostración de que no hay respaldo claro, contundente y eficaz a la labor de las fuerzas”, aseguró el alcalde de Bogotá.