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Alcaldes denuncian “maltrato e ignorancia” del Gobierno Petro hacia las regiones

Los alcaldes de Colombia se plantaron ante el presidente Petro denunciando un “abandono sistémico” de los territorios. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, criticó duramente la falta de apoyo financiero a la Fuerza Pública tras el accidente en Puerto Leguízamo.

  • De izquierda a derecha: Carlos F. Galán, alcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto Colprensa.
    De izquierda a derecha: Carlos F. Galán, alcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En un pronunciamiento unánime, los alcaldes de las varias ciudades capitales del país lanzaron una dura ofensiva en contra de la administración del presidente Gustavo Petro. Luego de asistir a la Asamblea General de Asocapitales, los mandatarios locales denunciaron un estado de “abandono sistémico” que enfrentan los territorios bajo el actual modelo de gestión nacional.

Luego de este encuentro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró en esta declaración conjunta que es claro que se evidencia una fractura profunda entre las ciudades principales del país y el Gobierno Nacional.

Además, expresó su solidaridad con los uniformados fallecidos en el siniestro de Puerto Leguízamo, y vinculó el hecho directamente con una presunta falta de respaldo institucional y financiero desde el Ejecutivo.

“En los últimos 43 meses ha habido 11 accidentes de aeronaves de las fuerzas militares de Colombia; han fallecido más de 100 miembros de la fuerza pública por cuenta de esos accidentes. Eso es una demostración de que no hay respaldo claro, contundente y eficaz a la labor de las fuerzas”, aseguró el alcalde de Bogotá.

La crisis de seguridad: el costo del desfinanciamiento

Por otro lado, estableció que “las fuerzas requieren recursos para su mantenimiento, para sus herramientas, para garantizar que se fortalezcan sus capacidades y eso es evidente que no se está viendo”.

Aseguró que esta falta de apoyo del Ejecutivo no es algo aislado, sino que es “un sentimiento generalizado”.

Aquí escuchamos la voz de varios alcaldes profundamente preocupados por lo que están viviendo en el territorio. Por el hecho de que han visto la caída muy significativa de los recursos de inversión que la nación ha hecho en sus territorios”.

Estableció, justamente, que “esas otras ciudades capitales también han sufrido ese maltrato en la práctica del gobierno nacional, esa ignorancia que ha tenido”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los críticos más severos en la rueda de prensa. Sostuvo que la percepción de olvido es compartida incluso por aquellos mandatarios que resultaron electos bajo banderas afines al proyecto político de Petro, como es el caso de Pasto.

“Existió unanimidad entre todos los alcaldes de que en este periodo de gobierno que va terminando el presidente Petro se abandonó a las regiones”, afirmó Gutiérrez.

Aseguró que si bien esperaba la reacción tan somera del Gobierno a Antioquia, no entiende cómo, con otras regiones, sucedió lo mismo.

A este reclamo se sumó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien denunció una presunta politización de la inversión técnica. Eder manifestó su preocupación por la manera arbitraria en que se han tomado decisiones regionales.

Determinó que “nos preocupa la seguridad, nos preocupa la salud, nos preocupa la manera arbitraria como se han tomado decisiones con las regiones por razones políticas, no por razones de fondo, afectando a millones de nuestros ciudadanos”.

Blindaje al sistema electoral

En un año marcado por los cuetionamientos electorale, los alcaldes cerraron filas en torno a la institucionalidad. Tras las recientes controversias y dudas sembradas desde el Ejecutivo sobre la transparencia del sistema, los mandatarios regionales, en voz del alcalde Galán, aseguraron que “no están de acuerdo con generar mantos de duda” en cuanto al funcionamiento del sistema electoral.

“Somos conscientes de que cuando hay cualquier irregularidad existen instancias de impugnación que permiten tramitarlas, pero no estamos de acuerdo con generar mantos de duda generales al sistema y tampoco en crear un ambiente que busque desconocer resultados”, aseguró el alcalde de Bogotá.

También determinó que “hay que respetar el sistema, hay que protegerlo y hay que respetar los resultados y eso también es un proceso que tenemos entre los alcaldes de ciudades capitales”.

Lea también: MOE desmintió a Petro sobre narrativa de fraude electoral: “No hubo inconsistencia”

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