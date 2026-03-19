MOE desmintió a Petro sobre narrativa de fraude electoral: “No hubo inconsistencia”

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un balance sobre la transparencia de los comicios legislativos del pasado 8 de marzo de 2026 y determinó que, tras revisar 16 trinos del presidente Gustavo Petro, en los que advertía sobre posibles irregularidades en estos formularios, no se evidenciaron inconsistencias como se ha señalado.
Estos resultados se dan en medio de un clima de cuestionamientos sobre el diligenciamiento de estos formularios, particularmente por los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que los formularios E-14 podrían haber sido “alterados” o manipulados.