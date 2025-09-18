Alcaldesa de Cajibío, Cauca, fue enviada a la cárcel por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

Diana Carolina Cabanillas Valencia, alcaldesa de Cajibío, Cauca, se le presentó una medida de aseguramiento en un centro carcelario debido a un proceso judicial por presuntas irregularidades en contratos firmados en 2024.
Contexto: Detuvieron a la alcaldesa del municipio de Cajibío, Cauca, ¿por qué?
La captura de la alcaldesa, militante del Pacto Histórico, se produjo en el municipio vecino de Piendamó, cuando funcionarios del CTI de la Fiscalía la interceptaron a la salida de la alcaldía del municipio vecino de Piendamó el viernes 12 de septiembre.
En la audiencia preliminar para la imputación de cargos se incluyeron tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. La defensa de la mandataria no aceptó los cargos presentados.