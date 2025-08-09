Urgencias colapsan: hasta 200% de sobreocupación

Un bebé de 15 días de nacido es la cara trágica más reciente de la crisis de la salud en Colombia. El recién nacido murió en el Hospital Federico Lleras Acosta (de Ibagué, Tolima) el pasado 24 de julio esperando que fuera remitido a una institución médica de cuarto nivel. Actualmente, ese hospital está en la lista fatal de los que en el último mes ha elevado voces de alerta por la alta ocupación en sus servicios de urgencia.
Este caso fue uno de los que rebosó la copa en medio de la emergencia hospitalaria que señaló la gobernadora Adriana Matiz está viviendo ese departamento y que la llevó a ordenar un monitoreo a los servicios de urgencias desde entonces.
Así mismo, esa muerte retrató lo que vive el Federico Lleras Acosta. Ese hospital presentó por esa fecha una ocupación del 200 % en sus servicios de atención de urgencias. Y aunque su gerente, Martha Palacios, ratificó ese monitoreo permanente de esa prestación para “seguir garantizando la atención con calidad”, lo cierto es que refleja una situación de corte nacional que evidencia el momento de incertidumbre que vive el sistema de salud de Colombia.
