¿Qué fue lo que pasó en la tensionante sesión del Consejo Superior de la U. de A. a la que asistió Wilmar Mejía?

Mejía sorprendió al acudir nuevamente a una sesión del Consejo Superior, pese a la controversia que lo rodea, en un escenario cargado de expectativas y tensiones internas. Esta es la segunda vez en una semana que asiste a una reunión del Consejo Superior : la primera fue a una sesión de la comisión financiera del órgano universitario, el 2 de diciembre, donde asistentes afirmaron que el delegado estuvo conectado “con absoluta tranquilidad y sin pudor alguno”; y la segunda fue este 3 de diciembre, cuando su presencia reabrió el debate y la persistente pregunta que ha tenido la universidad, la Gobernación y la Asamblea de Antioquia : ¿hasta cuándo podrá seguir ocupando esta silla como delegado en medio de las tensiones y polémicas que han marcado su permanencia?.

La Universidad de Antioquia esperaba tener una crucial jornada este miércoles en la que se iban a tomar decisiones que podían redefinir el rumbo de la institución, que desde hace varias semanas se mantiene en vilo ante la incertidumbre de si continuará o no Wilmar Mejía , funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior.

Desde su asistencia el pasado 2 de diciembre quedó claro que Mejía no planea retirarse ni apartarse de su rol, y con el desenlace del miércoles, la duda fue resuelta. La sesión inició a las 11:00 a. m., hora en la que representantes de los estudiantes, profesores, empresarios, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional iban a abordar tres temas importantes con el siguiente orden del día: aprobar o negar en primer debate el presupuesto de 2026, analizar un contrato relacionado con bienestar estudiantil y otro de alimentación. Sin embargo, ninguno de estos temas pudo discutirse, pues los ánimos se caldearon, obligando a suspender la sesión por falta de quórum.

“El delegado de la Gobernación entró tarde a la reunión y cuando ingresó ya se había discutido un primer punto del orden del día. Cuando termina ese punto pide la palabra y manifiesta su incomodidad por la presencia del delegado de la Presidencia, Wilmar Mejía, y pide conocer la posición de la universidad frente a la legalidad y conveniencia de que él estuviera en la sesión”, relató a EL COLOMBIANO, María Isabel Duque, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y representante de los profesores ante el Consejo Superior.

A partir de ese momento comenzaron los retiros. Los representantes estudiantiles fueron los primeros en levantarse; luego siguió el ex rector, Jaime Restrepo Cuartas, y después los representantes de las directivas académicas.

“El delegado del gobernador y el de presidencia se enfrascaron en una discusión entre si el delegado de presidencia podía estar o no. Frente a este panorama, nuestra postura fue retirarnos ya que no se estaban abordando los temas estratégicos de la universidad, solo una disputa política entre niveles de gobierno”, afirmó a este medio Juan Manuel Muñoz, líder estudiantil de la coordinadora multiestamentaria.

Se esperaba que el último punto a tratar fueran dos comunicados, uno de Wilmar Mejía y otro de una carta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, donde se exponía que Mejía no debía participar y menos ser delegado dentro del órgano máximo. Esto debido a la suspensión que le impuso la Procuraduría al delegado por presuntos vínculos con miembros de disidencias.

Sin embargo, el orden de la sesión se alteró y Mejía terminó interviniendo después del delegado de la Gobernación.

“Hizo una defensa de por qué podía continuar, de que no había ningún impedimento legal, que su suspensión es preventiva, que en estos momentos no está en la Dirección Nacional de Inteligencia y que es el presidente quien debe decidir si cambia su delegado o no, entonces que seguía ahí. De hecho el jurídico de la universidad se pronuncia y dice que aunque no han sacado el concepto, lo que han alcanzado a estudiar es que no hay impedimentos para que él siga siendo el delegado”, añadió la representante de los profesores.

Lo que más lamentan algunos representantes es que la discusión haya paralizado decisiones de fondo; a pesar de los esfuerzos de los representantes para continuar, fue imposible. Algunos asistentes cuestionaron si este tipo de situaciones se seguirán presentando cada vez que Mejía decida asistir a una sesión.

“La universidad no tiene certeza sobre pagos de nómina, primas ni compromisos con profesores de cátedra. No sabemos si nos van a pagar en diciembre. No le van a pagar al profesorado de cátedra, no hay para la última quincena y nos metemos en un asunto que desborda a la universidad. ¿Qué va a pasar si Wilmar se vuelve a presentar? Todo el mundo se va a volver a salir. Entonces, ¿dónde queda la universidad?”, concluyó la docente.

La sesión se suspendió cerca de la 1:20 p. m., luego de que también se retirara el representante del empresariado. Ahora la institución enfrenta un limbo: el presupuesto para 2026 requiere dos debates para ser aprobado, pero ninguno ha podido realizarse. La agenda sigue acumulándose mientras la tensión aumenta y queda la duda de si la reunión programada para el próximo martes, 9 de diciembre, también tendrá que suspenderse a raíz de la presencia de Mejía.