Félix y Susana, un programa para aprender y prevenir abuso en la niñez

Hace 17 años, personal médico de Sura (entonces Susalud), empezó a identificar en consulta diversas situaciones de abuso y maltrato, que en muchas familias estaban normalizadas. Con esta información, se acercaron a la Fundación Sura, que respondió con la creación de Félix y Susana, un programa que tiene tanto de educación como de lúdica y entretenimiento, para que los niños y niñas aprendan tomar de decisiones informadas sobre su cuerpo, su vida y sus relaciones.
Desde entonces, el programa ha acompañado a cerca de 200.000 niños y niñas y más de 50.000 familias, no solo en Colombia, donde ha tenido presencia en 12 departamentos, sino también en El Salvador y República Dominicana.
Aun así, las cifras siguen siendo preocupantes. Solo en Medellín, según datos revelados por la alcaldía, entre junio de 2024 y junio de 2025, se registraron 690 llamadas al 123 por casos de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. De esos, el 43 % se originaron en el hogar, el 24 % ocurrieron en el transporte público y el 7% en el espacio público.
Hay mucho trabajo por hacer. Por eso, la Fundación Sura sigue ampliando el programa de Félix y Susana, que acaba de estrenar una nueva temporada animada y videojuegos diseñados para ayudar a la niñez a reconocer riesgos, cuidar su cuerpo y fortalecer su autonomía.