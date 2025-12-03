x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Judicializan a menor por el homicidio de Jean Claude Bossard en robo en el norte de Bogotá

El menor de 16 años aceptó tres de los cargos imputados por la Fiscalía y deberá cumplir medida de internamiento preventivo. El hecho ocurrió en medio de un intento de hurto en Usaquén, donde la víctima recibió dos disparos tras resistirse al robo.

  • Jean Claude Bossard, de 29 años, fue asesinado durante un intento de hurto cuando caminaba hacia su casa en el norte de Bogotá. FOTO: Redes sociales.
    Jean Claude Bossard, de 29 años, fue asesinado durante un intento de hurto cuando caminaba hacia su casa en el norte de Bogotá. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
03 de diciembre de 2025
bookmark

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías las evidencias que demostrarían la responsabilidad de un adolescente de 16 años en el homicidio de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años asesinado el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El crimen ocurrió cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta con placas falsas intentaron robar a la víctima, quien opuso resistencia y recibió dos disparos, uno de ellos en el pecho, que le habrían causado la muerte de manera inmediata.

En contexto: Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

De acuerdo con el ente acusador, el menor y otro hombre abordaron e intimidaron a Bossard con un arma de fuego en vía pública del barrio Chicó Navarra. En medio del forcejeo, el adolescente habría accionado el arma en repetidas ocasiones.

Minutos después, y tras una rápida reacción de la Policía Nacional, los uniformados se enfrentaron con los ladrones: uno de ellos murió en el lugar y el menor fue capturado herido, en situación de flagrancia.

El fiscal del caso imputó al joven los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tentativa de hurto calificado, todos agravados; y falsedad marcaria. El adolescente aceptó tres de los cargos, excepto el relacionado con la falsificación de placas de la motocicleta.

Por orden del juez, deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro especializado mientras continúa el proceso.

¿Quién era Jean Claude Bossard?

Jean Claude Bossard, quien habría cumplido 30 años este viernes, era un joven emprendedor que trabajaba en un pequeño negocio de seguros y acababa de graduarse como administrador de empresas.

Su padre, Jean Claude Bossard Serpa, relató en diálogo con Noticias Caracol, que ese día habían planeado almorzar juntos, pero su hijo decidió ir a la oficina para adelantar compromisos laborales.

Después de trabajar en unos seguros que debía entregar, Bossard salió a almorzar con unos compañeros en un restaurante de la avenida 19. Al terminar, cada uno tomó un rumbo distinto y él optó por caminar hacia su casa, ubicada a pocos metros del lugar. Fue allí donde los asaltantes lo abordaron y se produjo el violento ataque.

Lea también: En Bogotá ya habían reportado la moto usada en el asesinato de Jean-Claude Bossard durante atraco

Uno de sus compañeros, quien escuchó los disparos, regresó al sitio y encontró al joven tendido en el piso. La familia fue alertada de inmediato y se trasladó al hospital, donde les informaron que Jean Claude había muerto. “Yo creo que él murió rápidamente, le pegaron un tiro en el pecho”, dijo su padre, quien recordó que su hijo era piloto, deportista y un apasionado de las motocicletas.

“Vivía de vender sus seguros y hacer sus negocios, y hoy lo perdimos por la inseguridad de este país”, lamentó.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida